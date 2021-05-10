靈感煮意︰【純素麵包】外脆內軟士多啤梨果醬鬢辮包

2021年05月10日 16:00
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    麵包分Lean Bread和Rich Bread，前者以歐式居多，材料只有麵粉、鹽、水和酵母，有時也會加少許油，發酵時間偏長；而Rich Bread則常見於亞洲，會額外加糖、將牛奶取代水、雞蛋和牛油，香港和台灣更會用上煉奶，發酵時間短。個人偏愛Lean Bread，因為小麥本來很香，於是不喜歡加太多材料遮蓋香氣，同時加大卡路里攝取量。可惜，Lean Bread在香港不及Rich Bread受歡迎，但我不會因而放棄推薦給大家，所以在今集的《靈感煮意》，我便寫了一個「純素果醬鬢辮包」食譜，發酵時間不長的，很希望大家試試。
    麵糰
    室溫水　140克
    海鹽　1/2茶匙
    無漂高筋麵粉　240克
    麥芽粉　1/2茶匙
    速發酵母　3/4茶匙
    淡味橄欖油　40克
    果醬
    士多啤梨　190克
    藍莓　50克
    檸檬汁　1-3茶匙
    黃糖　2-3湯匙
    寒天粉　2茶匙
    表面
    楓糖漿　1/2茶匙
    水　1/2茶匙
    黃糖　適量
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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