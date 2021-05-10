靈感煮意︰【純素麵包】外脆內軟士多啤梨果醬鬢辮包
2021年05月10日 16:00
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麵包分Lean Bread和Rich Bread，前者以歐式居多，材料只有麵粉、鹽、水和酵母，有時也會加少許油，發酵時間偏長；而Rich Bread則常見於亞洲，會額外加糖、將牛奶取代水、雞蛋和牛油，香港和台灣更會用上煉奶，發酵時間短。個人偏愛Lean Bread，因為小麥本來很香，於是不喜歡加太多材料遮蓋香氣，同時加大卡路里攝取量。可惜，Lean Bread在香港不及Rich Bread受歡迎，但我不會因而放棄推薦給大家，所以在今集的《靈感煮意》，我便寫了一個「純素果醬鬢辮包」食譜，發酵時間不長的，很希望大家試試。
麵糰
室溫水 140克
海鹽 1/2茶匙
無漂高筋麵粉 240克
麥芽粉 1/2茶匙
速發酵母 3/4茶匙
淡味橄欖油 40克
果醬
士多啤梨 190克
藍莓 50克
檸檬汁 1-3茶匙
黃糖 2-3湯匙
寒天粉 2茶匙
表面
楓糖漿 1/2茶匙
水 1/2茶匙
黃糖 適量
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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