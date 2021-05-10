區瑞強大爆阿仔高人氣：依家即係搶我風頭

歌手區瑞強（Albert）跟兒子區昕進今日為下月尾舉行的2場演唱會進行綵排，前者表示若不是疫情關係，每年都會開騷以歌會Fans，未試過「斷纜」2年，又講到於文化中心開演唱會有舊情懷：「係我以前嘅成長地，民歌時代慣常喺呢度開騷，今次入場率係75%，2場加埋得3,000多名觀眾，係比伊館入場人數少，真係成十幾廿年冇喺九龍開騷，都有計劃喺香港、九龍、新界舉行巡迴演唱會。」

談及是次演唱會主題是「我家您」，Albert指以家作出發點，故只邀請兒子區昕進及妹妹區桂芬做嘉賓，笑言兒子小時候會做他的助手，如今創立自己公司，除了唱歌之外，還有兼顧幕後工作如監製，青出於藍勝於藍：「今次係平排合作，之前請過佢做我嘅網上演唱會監製，最尾叫咗佢出嚟唱咗首歌，點知個點擊率仲勁過我，搞錯呀！依家即係搶我風頭！之後再一齊上《流行經典50年》合唱。」

區昕進表示屆時會有獨唱，亦會跟爸爸合唱，問到爸爸給予幾多位數字酬勞？他笑說希望五五分帳，Albert即笑話：「唔得！我唱得多過佢好多！我係幕前主角。」區昕進再極力爭取：「但我係幕前加幕後喎！」最後Albert「投降」笑話可以再傾傾，繼而透露會舉行一個前傳網上演唱會，為6月演唱會熱身。