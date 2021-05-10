中央肥胖　成人小孩改善方法不同

不少疾病都跟肥胖扯上關係，過重會為脊骨關節帶來沉重負擔，中央肥胖者更要特別注意。小童與成人的肥胖問題，要分開來談論，以亞洲人來說，相對上小童肥胖沒那麼嚴重，一般會建議多做運動多消耗，而並非鼓勵節食，一來正處於發育中，二來節制小童飲食會留下心理陰影，影響日後對食的興趣，食始終是人生中的欲望。

小童不宜節食 六歲為肥胖界線

小童肥胖問題可着眼於六歲，六歲以前的肥胖是因脂肪細胞量增加，六歲以後的肥胖是已定的脂肪細胞量脹大。六歲以前脂肪細胞總數若增加，日後長大處於肥胖狀態的機會便較高，要減肥比其他人較困難，因肥胖所引起的代謝綜合症機會亦較高。

萬一小童真的過胖，在不節制其飲食下，控制不要再增加食量，同時增加活動和運動量，當他長高後體重達到平衡就沒問題，除非體重失控，否則不應節食。在運動方面，由於小童高速生長中，只要是不令他受傷，而又是他喜愛的運動，都可以鼓勵和幫助其發展嗜好。

成人減肥少吸收 多鍛煉肌肉

至於成年人中央肥胖則引起許多問題，不少疾病跟體重拉上關係，亦影響脊椎關節負擔，尤其是腰椎和膝關節。成人過胖首要做的是計算每日吸收量，消耗須大於吸收，把吸收量慢慢減下來，減的速度不應太快，建議一般人一個月不要超過6至8磅。

運動方面，需因應有沒有關節問題，過重尤其小心，種類選擇不宜太大撞擊式的運動，或太多的跑步、跳躍動作，均為膝關節構成沉重負擔。跑步是最容易做到的運動，肥胖人士若堅持跑步必須先做伸展，而膝蓋肌肉包括前方四頭肌、後方膕繩肌有足夠鍛煉，才開始做跑、跳的相關運動。若已有膝關節問題，宜詢問醫生意見，或佩戴護膝作為保護。

對於過重人士以運動減肥，有兩個建議，建議(一）跟從健身教練合資格人士於健身室針對性鍛煉肌肉，消耗量是來自身體的肌肉，逐個部位肌肉鍛煉，可增加肌肉量減少關節負擔，即相等於增加消耗，只要消耗量大於吸收量，減肥後仍然保持高消耗，日後體重反彈情況便會較少。建議(二）參與水中運動，任何水中運動因沒有了地心吸力，脊椎和關節處於打橫狀態，運動時沒那麼多撞擊，並且是高消耗運動可鍛煉心肺功能，幫助身體健康。

選擇針對性的肌肉訓練或游泳，都是適合成年人要改善中央肥胖的運動。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家