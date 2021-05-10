原來好老友！關智斌常邀AK Lokman回家食飯

英皇歌手關智斌（Kenny）跟男團MIRROR隊長Lokman及副隊長Anson Kong（AK）最近亮相網上音樂節目平台擔任演出嘉賓，Kenny最近推出全新個人專輯，幾個月來積極跟老師學唱歌，以往用氣聲的方法去錄歌，今次找來老師學習新發聲嘅方法去唱live，當日他更被網民大讚歌藝躍進，兩首新歌《乾爹》及《隱形人》唱得好動聽。

他表示與AK及Lokman是因為玩滑水經朋友介紹下認識，更發展成為老友，Lokman笑言經常被指五官似Kenny，見到其真身即笑說：「見到佢之後，好唔開心囉，因為唔夠似佢咁靚仔。」Kenny笑指大家也是眼大大，輪廓很深。

AK於節目中大讚Kenny這位前輩好人，經常請他們回家吃飯，3人飯敍後，更會玩桌遊，又會一起jam歌，Kenny經常翻看ViuTV《全民造星》節目與他們一起重溫比賽時的傻仔樣。Kenny表示看到香港終於有很成功的男子組合，非常為他們驕傲。

AK及Lokman被問到MIRROR成員當中，最貪靚的是誰，兩人異口同聲表示是「姜濤」，Lokman笑道：「如果有鏡，佢可以唔停照足24小時。」最為食及最受保護同樣是姜濤，他們說：「一有嘢食，佢就癲啦喎！（點解最受保護？）因為佢成日會腳痛，無論跳舞動作，抑或影大合照，我哋全部人都會照顧佢先，分兩排從來唔會叫佢跪前排。」而團員之中，誰最迷信？他們就笑謂：「一定係花姐，佢戴水晶㗎！」問到花姐最錫誰，兩人就賣口乖表示花姐12個成員都錫，只是他們每人有不同的頑皮，所以花姐其實好辛苦，keep住24小時腎上腺素高企。