占士法蘭高身陷性醜聞　好兄弟薛夫洛根割席揚言不再合作

美國諧星薛夫洛根（Seth Rogen）與男星占士法蘭高（James Franco）曾多次合作，拍過《Pineapple Express》、《刺殺金正恩》（The Interview）、《星級末日》（This Is The End）與《荷里活爛片王》（Disaster Artist）等喜劇電影，更一起惡搞過Kanye West與Kim Kardashian未離婚前拍攝的《Bound 2》MV，薛夫剝衫與占士在電單車上纏綿，可謂一對好兄弟。

可是占士3年前表態支持荷里活反性侵運動MeToo後，被舊愛以及戲劇學院舊生指控虛偽，曾被他性剝削與性騷擾，雖然他否認指控，並與她們庭外和解，但聲明已經受損。薛夫最近受訪時亦決定與占士割席，揚言不會再度合作：「我只能夠講，我鄙視性剝削同性騷擾，我永遠唔會幫手掩埋事實同滅聲，或者有意咁將人放喺接近呢種人嘅情況。」

雖然薛夫3年前曾開腔力撐占士，現在他深感後悔：「我睇返2018年我做嘅訪問，當時我話會繼續同占士合作，而個事實係我冇亦唔會打算同佢再合作。」他指兩人友情亦已變質：「我哋之間好多嘢都唔同咗。」