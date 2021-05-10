2年飆高25厘米！《天空城堡》童星變長腿Oppa

童星出身的韓國藝人李宥珍，參演2年前熱播的話題韓劇《天空城堡》正式入行，劇中飾演吳娜拉及趙在允的兒子「禹秀韓」而嶄露頭角，前年還參加了人氣選秀節目《Produce X 101》，雖然他最終僅獲得第55名的成績，無緣以限定男團「X1」展開活動，但也為他招攬更多粉絲。

現年16歲的李宥珍，近日亮相綜藝節目時，讓不少觀眾驚嘆他於短短2年間「暴風成長」，已搣甩Baby Fat。他表示拍攝《天》劇時仍是初中生，當時身高及體重分別為1.59米及60公斤，但短短2年間已飆高了25厘米，現時身高及體重則為1.84米及63公斤，搖身變為長腿小Oppa。

他在節目中又透露拍攝《天》劇期間，因為看到韓團EXO成員D.O.主演的電影，被對方出色的演技所刺激，很欣賞其多才多藝，之後自己便到跳舞學校咨詢，被提議參加選秀節目《Produce X 101》，雖然最終落敗，但他於前年10月便跟現時朴敏英與池晟等所屬的Namoo Actors事務所簽約，而早前熱播的韓劇《Sweet Home》中，他亦有客串演出。