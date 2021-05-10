考慮旅遊氣泡拍港姐外景　曾志偉：唔會強迫打疫苗

無綫一年一度的選美盛事《2021香港小姐競選》將於9月舉行，今日於將軍澳電視城以「WE MISS HONG KONG」為招募主題舉行全球招募記招。無綫副總經理曾志偉聯同慧妍雅集代表包括曹敏莉、楊思琦、李潔瑩等，以及馮盈盈、劉佩玥、黃嘉雯、何依婷等齊齊啟動招募儀式。

曾擔任港姐司儀多年的曾志偉，他指今年應該不會擔任司儀。問到今年港姐大計？他說：「今年港姐會有番準決賽、決賽，決賽希望首選喺紅館舉行，睇吓有冇期，最重要係將港姐嘅口號『美貌與智慧並重』攞番出嚟，今年會搵『慧妍雅集』擔任顧問做1對1嘅導師，希望將港姐代表親善大使、服務社會嘅形象展現番出嚟，並唔係只係為咗入娛樂圈。」

講到無綫計劃拍攝港姐選美題材劇集，志偉指會於港姐選美後進行，但參選佳麗將不會在劇中出現，但會用港姐舞台拍攝，笑言可以慳番場景錢。問到疫情下海外佳麗來港參選是否有困難？他說：「所以今屆提早咗招募，希望海外佳麗有充足時間回港。」他又指希望今年港姐能出埠拍攝，好似新加坡也有旅遊氣泡也是考慮之一。會否要求佳麗打疫苗？他說：「唔會強迫，睇佢哋自己，如果打咗，出埠就可能會安全啲。」