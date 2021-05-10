環保進化、技術創新　新錶大晒冷

一直以來PANERAI為當代製錶業貢獻了眾多突破性成就，來到今年品牌繼續延續先鋒精神，更將環保主題升級，推出全新的Submersible eLAB-ID腕錶。這枚直徑44毫米、搭載P.900e自動上鏈機械機芯的新作，由錶殼、三文治錶盤到機芯夾板都是採用EcoTitanium環保鈦金屬物料（當中80%以上更為再生金屬）。而錶盤和指針亦首次用上100%再生的Super-LumiNova夜光物料及100%再生矽質機芯擒縱裝置，整枚時計使用的再生環保物料佔總重達98.6%，於製錶業來說絕對是一大創舉。

除了Submersible eLAB-ID外，Luminor Marina eSteel PAM01358、PAM01356和PAM01157也是以環保再生物料為主軸的錶款。44毫米錶殼和錶盤以全新eSteel為材質，腕錶總重152.4克當中的89克零件為環保再生物料，象徵品牌對於減少原料開採需求及降低環境影響，有着極大決心。

新款計時腕錶列陣

除了環保主軸錶款外，品牌今年亦推出多款Luminor Chrono系列計時腕錶。當中限量發行200枚的Luminor Chrono Monopulsante GMT Blu Notte單按鈕計時兩地腕錶PAM01135，淋漓詮釋意式設計的魅力，啞光黑色陶瓷錶殼，盡顯活力和運動態度。錶殼左側的計時按鈕與右側標誌性錶冠護橋裝置互相呼應，營造出絕佳的平衡美感。所搭載的P.2004手動上鏈機械機芯，具備單按鈕控制計時功能；加上兩地時間顯示功能、近6時位置的線形動力儲存顯示，一氣呵成展現腕錶實力。

這次搭載全新P.9200自動上鏈計時機芯的款式，還有兩枚以Goldtech紅金打造的Luminor Chrono Goldtech Blu Notte 44mm PAM01111及Piccolo Due Madreperla 38mm PAM01280亦各有特色。前者搭配午夜藍色太陽放射紋錶盤及深藍色鱷魚皮革錶帶，貴氣非凡；而後者則採用品牌現時最小巧的38毫米直徑錶殼計，白色珍珠貝母錶盤上的3時、9時位置，分別設有日期顯示及小秒盤，簡潔中見優雅。

另外，連接航海世界的有PAM01110、PAM01218和PAM01109腕錶，以及專為Luna Rossa Prada Pirelli船隊特別打造的PAM01303腕錶（限量發行1,000枚）。前三者具備42小時動力儲存，錶盤緣邊印有航速刻度，方便計算平均速度，錶帶採用的快速更換系統，亦大大方便用家隨意轉換鏈帶或皮革錶帶。至於Luna Rossa（PAM01303）版本就於錶殼左側設有按鈕控制計時，配以錶盤及錶帶的Luna Rossa字樣，功能與外形兼備。

同場加映：青銅錶推出10周年新版

今年是品牌首枚青銅腕錶誕生10周年，品牌首度追加推出42毫米款式Submersible Bronzo Blu Abisso。其最迷人之處是青銅錶殼會隨着佩戴時間而於表面形成一層獨特的銅綠色澤，與磨砂藍錶盤及藍色絨面皮革錶帶組成和諧匹配的個性色彩，加上每年僅限量發行1,000枚，絕對吸引。