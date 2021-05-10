《懸崖之上》內地票房衝8億　張藝謀被一句對白打動

由大導演張藝謀執導的英皇電影《懸崖之上》上周初內地票房累積已破3億元人民幣（約3.6億港元），截至前日為止，已直衝8億人民幣（約9.6億港元）票房，張導首拍諜戰片有佳績，全憑一句刺中觀眾的對白！

英皇電影與享譽國際的殿堂級大導演張藝謀首度結盟，巨製電影《懸崖之上》由英皇電影副主席楊政龍擔任總策劃，張譯、于和偉、秦海璐和劉浩存等主演，張藝謀今次首次兼容諜戰類型與感官美學的嘗試，電影自上畫後票房走勢超強，更被公認是近年最出色的諜戰電影！截至前日（9日）為止，此片於內地已連奪7日票房冠軍，目前累積收入直衝8億元人民幣大關，篤定成為五一黃金檔最賣座猛片，成績斐然。

諗計確保「24小時都有雪」

張藝謀被問到為何會初拍諜戰片時，他說：「我選劇本都是隨機的，偶然看到全勇先這個劇本，被頭一句台詞打動，一對特工夫妻（張譯與秦海璐飾）在降落雪地之後，分別所講的第一句說話是：『活着的去找孩子！』我覺得這句話會刺中觀眾的心。」至於美學方面，此片以30年代的哈爾濱為背景，雪一直下，張藝謀亦謂：「紛飛的雪花，這種感覺好有詩意，有一種酷寒的情懷，也能夠突出人性的故事。我們到黑龍江最冷的地方拍攝，不過也不能保證24小時都下雪，故需大量人工降雪，我們利用最新的環保技術，假雪幾天落地就會分解，真雪假雪交叉使用，每個鏡頭都要處理得好好。」

拍攝期間遇上疫情而需要停工2個月，幸有張譯、于和偉、秦海璐、劉浩存等與張藝謀並肩作戰，新一代「謀女郎」劉浩存指自己的角色「小蘭」，是一個有特殊技能的特工，青澀、稚嫩之餘亦有機智、勇敢的一面。而秦海璐表示與張藝謀合作開心，更讚對方是一個能力非常強悍的導演。