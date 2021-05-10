索女做速遞　快感送埋嚟！

家陣多咗人叫外賣，喺屋企品嘗不同美食。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV亦有唔少以外賣為主題嘅作品，當中嘅外賣仔更係由青春又大波嘅女優飾演，講述男主角落個「柯打」就會有美女送上門提供床上快感！

大送秋波

喺E-BODY出品嘅《超肉食系過邀女獵食男人》中，擁有超巨型J奶嘅夕季千歲係一位美食速遞員，每次收到送貨單好快就會出動，但係好多客人一開門就被佢嚇一跳，因為佢着得少布又暴露，幾乎露出大半球，搞到男客人即時行升旗禮，加上阿妹又姣又主動，仲大送秋波，男客人已經忍唔住先同阿妹開餐，實行砌完後再醫肚！其實千歲做外賣仔根本就係為咗嗒仔，滿足個人慾望。

投訴變開戰

喺TAKARA VISUAL推出嘅《日頭速遞服務遇上很多事情》入面，稻場流花係一位人妻，由於日頭冇事做，所以兼職做美食速遞員打發時間。有一日，佢送餐時遇到鹹濕仔太郎，對方見到花妹又靚女又好波，於是諗計見多佢幾面，結果佢就諗到以投訴搞到佢評分減低，嚟引阿妹上門。花妹去到太郎屋企，對方就向佢上下其手，好快就令阿妹失去防衞能力，仲配合動作令床戰變得激情無比！之後，太郎重施故技，更叫多個朋友一齊玩3P，而花妹完全冇抗拒，一於多啲嚟密啲手！

特別任務

kawaii*推品嘅《很多美女在籍的美食速遞》，講述一間美食外送公司出晒名靚女多，而美少女大城美緒就係其中一個。AV片商好想將呢位可愛美少女帶到AV界，於是搵男優同佢接觸，成功將佢帶到AV片場，享受由男優帶畀佢嘅快感。之後，片商安排一次特別嘅拍攝任務畀美緒，就係叫佢換上送外賣制服，好似平時咁送餐，當佢去到始知原來係男優嘅屋企，令佢嚇一跳，男優仲用好多情趣玩具招呼佢，飽受多次高潮！

簡評

美食速遞服務真係好方便，如果有埋美女速遞服務，就一定更加美滿，今次介紹嘅美食女速遞員系列就絕對能夠滿足大家嘅幻想。當中本仙最鍾意夕季千歲主演嘅《超肉食系過邀女獵食男人》，一來阿妹對J奶又大又靚，二來佢扮演美食速遞員着到酥胸半露，場面相當過癮，而且佢仲同男優玩盡各種床上玩意，精彩度爆燈！