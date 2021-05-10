Elena Koshka　火辣俄妹　重口味博上位

為咗搵食，可以去到幾盡？美國四仔界人氣脫星Elena Koshka，演出時會瞓身搏到盡，嘗試各種四仔迷最鍾意睇嘅床技，更會施展渾身解數征服對手，一個字講晒：正！

演出成人直播

Elena Koshka出晒名床上表現夠拚搏，但原來佢從來冇諗過喺四仔界發展。出生於俄羅斯喀山嘅佢，細個時跟隨父母移居美國，喺俄勒岡州波特蘭長大。據佢講由於所住嘅地方相當純撲，亦從未試過打扮，及至高中畢業後去到洛杉磯工作，而喺大城市生活並唔易，更覺得搵錢相當艱難，曾試過戶口只剩10美元。及後，佢喺求職網站上見到招聘成人直播女郎，便膽粗粗去面試，憑住迷人嘅樣貌，成功獲得取錄。

佢話當時唔知成人直播要做啲咩，喺公司提供嘅培訓下，先至知道原來要喺鏡頭前表演曳曳，佢坦言從未試過對住鏡頭演出，故此一開始時相當緊張，仲試過唔同嘅方法，令自己睇起嚟更迷人，例如面對鏡頭時故意將頭耷低啲，等網民唔會見到佢嘅鼻孔，又因為推車仔動作睇起嚟更性感，故此經常以呢個體位進行演出。

盡地一煲

估唔到花心思又落力嘅演出，不但令佢人氣急升，更獲得四仔廠嘅注意，而佢嘅處女作就係為四仔片廠Tushy演出《Anal Beauty #5》，憑住暢遊後花園，喺四仔界打響名堂，更成為四仔迷心目中嘅女神。至於佢點解一嚟就咁重口味開放後門呢？阿妹解釋話係因為經理人同佢講，四仔迷最鍾意呢味演出，加上好少新人一開始就會選擇呢種題材作為出道作，所以更能引起注意，於是佢就盡地一煲。

事實上，亦證明佢同經理人嘅決定冇錯，皆因處女作不但獲得極佳銷量，更喺AVN頒獎禮獲提名「最受歡迎新進脫星」。對Elena Koshka嚟講，出道未夠一年便獲提名，固然令佢相當興奮，只係更實在嘅滿足感，在於片酬三級跳，而佢對於演出嘅要求亦愈嚟愈高，群戰、角色扮演、VR等，只要四仔迷鍾意睇，佢都全部接嚟演，結果喺2018年嘅Spank Bank Technical頒獎禮奪得「最佳VR脫星」，奠定一線地位，真係超勁呀！

Profile

出生日期：1993年5月18日

身高：183cm

三圍：34B-24-34

Elena Koshka以狂野表現及演出類型多元化，而深得四仔迷嘅歡心，為咗報答粉絲嘅支持，佢經常喺社交網分享作品精華片段，而且對手有男有女，一於吸納埋女粉絲嘅支持。