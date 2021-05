白雲測試狗狗究竟鍾意Black or White?

35E咪神白雲早前於着上黑色喱士內衣,獲「主動型男生」狗狗突襲錫面,今次佢就換上另一套白色內衣,測試一下狗狗究竟鍾意「Black or White?」相中見白雲側身「派波餅」同狗狗咀嘴,之後狗狗轉攻佢上圍位置,搞到白雲忍唔住爆笑,仲即時用手擋住狗狗保護「咪咪」,佢笑指從狗狗反應可見,白色內衣較受歡迎:「今日問這位『多毛外籍型男』:You like black or white more?(你喜歡黑色還是白色?)圖2佢當答咗我。」