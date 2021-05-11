【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月三十己未火滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、開業、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

運勢不過不失，跟不同人打交道可增強人氣。

金牛

做人要變通，把目標定得太高等如自討苦吃。

雙子

公務繁重卻只能硬着頭皮做，令你悶悶不樂。

巨蟹

因身邊人的馬虎而動氣，令早回家的想法落空。

獅子

行事畏首畏尾，借助伴侶力量可望走出困境。

處女

自律性高，行動力強，能主動辦妥該做的事。

天秤

對身邊的人和事不太關心，很想給自己靜一靜。

天蠍

別坐着不動，抽空做點運動，對身心皆有益。

人馬

做甚麼都被人挑剔，伴侶的開解有助平復心情。

山羊

團結就是力量！有些事還是找人協助會好一點。

水瓶

待人接物忌五時花六時變，以免信用受打擊。

雙魚

心態決定一切，即使工作乏味，也要積極應對。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）牛 精神差

鼠

很想完成工作，卻發現事與願違，有心無力。

牛

是日沖煞，精神狀態欠佳，行事粗心易出錯。

虎

正財運旺，有利傾生意，付出與回報成正比。

兔

創意澎湃，大膽提出建議，可獲得公司採納。

龍

精神飽滿，信心十足，面對挑戰也無畏無懼。

蛇

愈夜愈好運，放工後出席聯誼活動將有得着。

馬

有迎難而上的魄力，能夠輕鬆解決各種問題。

羊

桃花運上升，單身者有機會邂逅成熟的異性。

猴

已有伴侶者只要心情平和，可感受家庭溫暖。

雞

貴人運強，利拓展社交圈，外出活動有得着。

狗

處理問題要循序漸進，戒驕戒躁可避免出錯。

豬

有偏財運，容易中獎或收到禮物，喜出望外。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

安放神位禁忌

很多善信在家中也有安神，而擺放神位的位置也很有學問，安放得宜，能夠產生好的關聯感應，讓神明的力量發揮到最強。當然，除了安放的方法要恰當外，風水上的吉凶位置，也會影響神位的效力。

神位一般安放在對着大門的位置較為理想，能阻擋邪氣入屋，除了可令宅內人平安順利，更可以做到催財的效應。

神樓必須要安穩四正，不可東歪西倒，最常見的就是地面凹凸不平，令神樓搖擺不定，神明坐不穩，家人的運勢又怎會安穩呢？

神位的五行屬火，切忌在神位的上或下放置魚缸，否則會形成水火相沖，容易引致家人的關係不好，夫妻不和睦，甚至婚姻決裂。

筆者曾經見過有位善信，把神像放在睡房內，這是不恰當的做法，睡房是作息的地方，甚至夫妻之間會有親密行為，放置神像，對神不太尊重，甚至有褻瀆之意。當然現在的開放式住宅，沒有房間，只要神像不要面向睡床就可以。

如果供奉神像，但同時也想安放祖先及地主，可選擇三層的神樓，上層安放大神、中層是祖先、下層就是地主，而神樓的高度，必須要高於自己，因為神明是在天上的，當我們上香參拜時，也要向神明仰望，代表尊重。