東方日報C1：千嬅棄「邪期」！傳MIRROR攝上紅館跨年檔

紅館的聖誕跨年黃金檔期過往為天王、天后歌手必爭之地，惟過去4年卻「逢騷必禍」相當「邪門」，據知已中招的楊千嬅獲紅館厚待，讓其原定去年舉行的25周年紀念騷順延1年再開，但她卻放棄「優先權」，有傳今日完成九展騷的組合MIRROR「冷手執個熱煎堆」，欲以人氣攻破「邪期」之說，直奔紅館！

楊千嬅為慶祝入行25周年，原定去年12月舉行6場聖誕及跨年紅館演唱會，偕支持了她25載的Fans賀聖誕及迎新年，惟因受第4波疫情爆發影響，無奈宣布取消，而事有湊巧，紅館的聖誕跨年檔期，近年往往因不同因素而「撻Q」，繼之前有天王級歌手曾計劃開騷，但連續2年開唔成，2019年「中伏」的陳奕迅，其25場紅館個唱亦因社會運動而取消。自始紅館的聖誕跨年黃金檔淪為「邪期」！

據知千嬅去年決定取消個唱後，紅館向她作「優先處理」答應其主辦單位可順延一年開騷，但其製作公司依然保持「原判」暫不打算再開騷，原因是近年因「立場」而無辜遭網民盲插的千嬅，今年初開始低調轉戰內地市場，且工作接到冇停手，於新春期間先孖內地90後歌手劉宇寧亮相湖南衛視春晚表演，之後再偕老公丁子高及囝囝Torres接拍綜藝節目，有網民更於社交平台出Post，率先披露她的巡唱於珠海站重啟，估計千嬅的內地工作檔期應忙至7、8月，考慮到籌備紅館騷起碼要花半年時間，故經深思熟慮下，忍痛放棄12月的黃金紅館檔期。

ViuTV高層否認

而昨日突然有消息傳出，近年人氣爆燈的男團MIRROR「集氣」成功，打算待完成今晚第6場九展演唱會後，越級挑戰「爭崩頭」的紅館場，空穴來風未必無因，其經理人花姐上月受訪曾露口風表示ViuTV有計劃讓MIRROR進軍紅館，故有傳她已成功為12子入紙申請今年12月18日至2022年1月5日的紅館聖誕除夕檔期，更最少開10場，部分開騷日子正重疊本屬千嬅的跨年騷，即MIRROR有機會首登紅館，及創下香港樂壇於半年多梅開二度的開騷神話。就此本報向ViuTV製作部副總裁金廣誠查詢，他說：「絕對冇件咁嘅事。」

雖然「鏡粉」有個紅館追星夢未圓，但MIRROR連日來出盡全力開九展騷回饋Fans，前晚第4場演唱會撞正母親節，場外不乏一家大細的支持者。ViuTV節目《膠戰》主持魏浚笙、岑珈其、黃正宜、劉沛蘅帶齊燈牌支持Edan，再加人氣風水師傅七仙羽現身，即引起一陣騷動。向來偏心ERROR成員保錡的她笑謂都鍾意MIRROR，更對姜濤沒有時間進食以及綵排致體力不支暈倒大感心痛，她指本來想送對方禮物，用半年時間運功製成能量金字塔，但最後「人到禮唔到」，她說：「送咗1個，其餘11個會覺得我偏心，所以都係唔送。」另外，成員Anson Lo的父母亦有捧場，並到後台合照，他們肉緊攬着兒子，場面溫馨。

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