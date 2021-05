杯葛金球獎　電視台宣布取消一年湯告魯斯退獎　

美國影視界盛事《金球獎》的舉辦單位荷里活外國記者協會(HFPA)年初遭受種族歧視的指控,指協會成員欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音,其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過卻被眾星批評力度不足,其中女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson) 近日更公開呼籲眾星杯葛《金球獎》。而自1996年播放《金球獎》的美國有線頻道全國廣播公司(NBC)帶頭杯葛宣布來年取消播放,並希望見到有「意義的改革」!

NBC有關方面昨日受訪時說:「我們繼續會相信HFPA致力於進行有意義的改革。但是,如此大的變化需要花時間和工作,我們強烈認為HFPA需要時間來正確地做到這一點。因此,NBC不會播出2022年的《金球獎》。」在NBC杯葛之前,華納傳媒、Netflix以及亞馬遜已表示會拒絕參與任何HFPA相關的活動。

除了NBC之外,荷里活影壇巨星湯告魯斯(Tom Cruise)昨日亦被傳媒爆已將過往所獲得的3個金球獎全數退回給HFPA!他先後憑《生於七月四日》(Born on the Fourth of July)和《甜心先生》(Jerry Maguire)兩度奪金球獎最佳男主角,而他亦憑《人生交叉剔》(Magnolia)獲金球獎最佳男配角。