杯葛金球獎　電視台宣布取消一年湯告魯斯退獎　

美國影視界盛事《金球獎》的舉辦單位荷里活外國記者協會（HFPA）年初遭受種族歧視的指控，指協會成員欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音，其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過卻被眾星批評力度不足，其中女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson） 近日更公開呼籲眾星杯葛《金球獎》。而自1996年播放《金球獎》的美國有線頻道全國廣播公司（NBC）帶頭杯葛宣布來年取消播放，並希望見到有「意義的改革」！

NBC有關方面昨日受訪時說：「我們繼續會相信HFPA致力於進行有意義的改革。但是，如此大的變化需要花時間和工作，我們強烈認為HFPA需要時間來正確地做到這一點。因此，NBC不會播出2022年的《金球獎》。」在NBC杯葛之前，華納傳媒、Netflix以及亞馬遜已表示會拒絕參與任何HFPA相關的活動。

除了NBC之外，荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）昨日亦被傳媒爆已將過往所獲得的3個金球獎全數退回給HFPA！他先後憑《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）和《甜心先生》（Jerry Maguire）兩度奪金球獎最佳男主角，而他亦憑《人生交叉剔》（Magnolia）獲金球獎最佳男配角。