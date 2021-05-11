愛火重燃！珍妮花露柏絲與舊愛賓艾佛力度假被影

拉丁天后「籮霸」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）上月宣布與與美國前棒球明星未婚夫Alex Rodriguez（A-Rod）分手，回復單身的她，早前被爆密會分手17年的影星舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）。而話口未完2人大前日（15日）終於被狗仔隊影到乘坐私人飛機從滑雪度假勝地蒙大拿州度假完畢返回洛杉磯，趕及與子女過母親節！

照片中賓佬被影到在蒙大拿駕車載住珍妮花遊車河，他們被爆上周飛抵蒙大拿州的黃石俱樂部（The Yellowstone Club）度假。據知他於俱樂部擁有一座小木屋，他和影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）早前都經常帶3名子女到當地度假。消息人士指雖然2人在蒙大拿州玩足1星期，但2人卻「分開住」。珍妮花回到洛杉磯之後即與母親以及子女一同出外慶祝母親節，而賓佬亦貼前妻珍妮花嘉娜抱住女兒的舊照，並留言祝她母親節快速：「好開心與你分享這些小朋友。全世界最幸運的家長。多謝你所做的一切好事。母親節快樂。愛你，他們的父親。」

據知珍妮花的前度A-Rod對他們復合而感震驚，消息人士說：「A-Rod震驚珍妮花已忘情繼續前行，佢真係諗住佢哋可以解決問題重新聯繫。」有指A-Rod好傷心聽到她與賓佬復合，傷心到致電給女方向她表達自己的心情。不過有指珍妮花已冇意與A-Rod復合。