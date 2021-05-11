離婚壓力大？趙麗穎驚現髮旋禿笠假髮急救

內地女星趙麗穎在上月底宣布和馮紹峰離婚，自揭因聚少離多而令夫妻關係不足3年止步，更表示會共同撫養兒子「想想」。宣布離婚不足20天，出名是「勞模」的趙麗穎，更見勤力搏殺，不單止早前被拍得為新一季的綜藝節目《拜託了冰箱》開工，然而其健康更引起關注，皆因日前在機場現身時，被發現比前消瘦，更要用夾子夾着褲頭，才不致甩褲。昨晚她更是在「分訊」曝光後首度公開露面，現身網上直播節目，並旋即上了熱搜榜，「#趙麗穎直播狀態」這熱搜話題在7小時內，閱讀及討論量超過2.5億。

在直播中，趙麗穎明顯有點倦容，但全程心情不錯的跟主持人分享美顏心得，惟有眼利的網民發現她有「變髮」，聲稱見到她頭頂即髮旋位置有一撮假髮，立刻揣測她是否因離婚壓力及情傷下，出現髮旋禿！

就是這一撮疑似假髮，竟然爆發網民通宵罵戰，網民留言：「是戴了假髮套嗎？就在頭頂的後半部分！」、「以前的髮量比楊冪更厲害，現在竟然跟她一樣？」、「頭頂是不是戴了假髮片？趙麗穎已經禿成甚麼樣了？看來脫髮問題是85花的通病呢！」、「禿頭趙！」

至於「挺趙派」的網民，稱趙麗穎的髮量依然豐盛，直罵有人搞事欺負趙麗穎：「我看你這個點還不睡才真的要秃禿！脫髮怎麼了？」、「你要是閒着沒事幹，來我村口廁所挑糞」、「不戴也比你頭髮多！」