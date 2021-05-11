下體重創痛到爆粗！193被索女錫硬晒　激嬲「老婆」

近期最Hit嘅除咗MIRROR演唱會，仲有ERROR嘅真人騷節目《ERROR自肥企画》，繼成員保錡被懲罰脫毛，陰毛扯出下體受害後，尋日嗰集就到193喇！呢集主題係《侏羅紀公主》，ERROR要救出被恐龍捉走嘅公主，而呢位公主就搵嚟曾參加《全民造星III》有「港版石原里美」之稱嘅參賽者鄭嘉欣（Christine）扮演，過程中，佢哋要搵出密碼，但如果被導演所扮嘅恐龍捉到就要接受懲罰，其中，193接受「死亡行星」懲罰時，慘被擊中男人要害，痛到即時跪低典地慘叫爆粗：「中咗個『頭』呀！」仲即場自行驗傷：「紅咗呀…黐X線公司！」

而最後，因禍得福嘅佢成功搵到密碼拯救Christine，Christine又翹手又挨身外更送上香吻，「細佬」受傷嘅193唔只企唔直仲即時口窒硬晒軚，Christine都問：「冇反應嘅？」阿Dee就笑言：「佢下面冇咗啦嘛，梗係冇反應啦，你明唔明邊個先畀到終身幸福你呀？」場面爆笑！

節目播出後，網民都問候佢：「小33近況還好嘛？」、「你下半身仲畀到幸福人嗎？」不過最令大家關注係擔心佢激嬲一班「老婆」：「你後宮火燭呀！！！！」、「你後宮8千幾條女被綠，反緊枱呀🤬🤬🤬🤬」、「今晚要跪幾耐玻璃😂」