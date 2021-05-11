袁偉豪男人四十而不惑　成人生勝利組不自滿

今日踏入40歲嘅無綫小生袁偉豪，去年迎娶張寶兒，更以6568.3萬元購入清水灣豪宅，成為人生勝利組。不過隨之而來嘅負評多多，慘被網民指佢食軟飯，又話佢樣殘，搞到佢發火喺社交網反擊一切指控。

事過境遷，佢踏入生另一個章節，袁偉豪就喺社交網同30歲嘅自己說再見：「向三十歲的我說再見，《三十而立》，今天我正式踏入了四十歳，容許我這樣說，好命的話人生經已走了一半，在自己的生日說這些話好像不吉利吧？常言道三十而立，回想從三十歲出頭的那些年，開始慢慢學懂從生活中的陋習裏改善自己，雖然偶爾仍會犯錯，但仍然堅持自己對娛樂圈工作的熱誠，的確有很多機會出現過喺眼前，但總未能好好把握，只能怪當年的自己尚未開竅！隨着一年過一年，一歲又大一歳，心智漸漸成熟，正如人家常説：男人總比女人遲熟！幸好我慢慢能夠把每次的角色做好而掌握當中，打拚十年的黃金歲月就這樣過了！而過去的三年更是我人生和事業上的一個春天，工作得到認同，事業也略有成绩，更能夠盡兒女的責任把家人好好安頓起來，還可以在四十歳前成家立室走人生的另一段路！感恩。」

佢更展望將來，道出「四十而不惑」：「或者係好多人心中我已經是人生勝利組了吧？但其實唔應該自滿，看見年輕人的活力、幹勁和拚搏精神，真的令我很佩服和時刻要反思和去改善自己。生老病死是必然，人也只能活一次！要堅定，要相信會有更精彩更美好的將來，要一起加油！青春的你們要繼續發光發亮，我哋一齊好好建立自己的生活，我們一定會更加好！一起加油！」