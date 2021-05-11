東冲有料到：泰國注射疫苗的情況

泰國現時正面對第三波疫情，情況一天比一天嚴重，平均每天有千多人受感染，同時有廿多人因此離世。

在如此環境下，最有效的處理方法還是接受疫苗注射，據講疫苗不能完全防止感染，只能減輕病患的嚴重程度，事實上泰國醫生均認為打了疫苗的話，始終比沒打的有保障。

每天看新聞都看見泰國政府買了數以十萬計疫苗的報道，相信數量是足夠的，但這裏卻有醫護人員不足的問題，究竟要到何時才能為全國的人民接種疫苗呢？泰國政府估計約在今年年尾會完成全民接種，只是現在情況如此嚴峻，究竟多少人能安然無恙等到年底呢？實在是天曉得！

其實泰國政府也加快了高危地區、高危職業及高危人士家屬的注射，一來防止擴散，二來也保障了健康。

對於居泰的外籍人士，之前有消息傳出，泰國政府會一視同仁給予免費疫苗注射，但此說法遭總理否定，部分居泰的外籍人士因此作出抗議，泰國政府最終也就範。有部分泰國人卻認為，他們不少現處於水深火熱的狀態，居泰的外籍人士不少都是高薪厚職、或在此開設公司，肯定不會是窮人，他們花數千泰銖到私家醫院注射疫苗根本毫無難度，何解還要跟當地人爭疫苗呢？

外籍人士可能會爭辯說這是原則及公平的問題，但部分泰國人質疑他們是否都奉公守法、交足了稅、忠君愛國呢？網絡上也因此互相掀起了罵戰……無論如何，居泰外國人日後是可獲得免費疫苗注射的。

在泰國接受疫苗有數個品牌可選擇，期望大家可以盡快注射來保護自己，也希望疫情能逐漸好轉。

胡慧冲