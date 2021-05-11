目不暇給！2021年必遊3大注目博物館

外遊時喜歡逛博物館的朋友，2021年會令你相當興奮，事關世界各地今年不乏分量十足的博物館登場！當中焦點莫過於將在9月30日開幕、位於美國洛杉磯的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures），該館由曾獲普立茲克獎的建築師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）設計，佔地300,000 平方英尺，樓高7層，由多個角度及主題入手，讓大家深入了解電影的種種，保證大開眼界！

-----------------

美國洛杉磯 星光熠熠細味電影史

奧斯卡電影博物館內包括了常設和臨時展覽展館、黛比．雷諾茲修復工作室、特別活動空間、咖啡廳和商店等，其中橫跨三個樓層的《電影故事》展覽是核心項目，訪客可藉此探索電影製作的藝術和科學的各個層面，過程中可看到各式各樣的動態影像、戲服、劇本、海報、製作和服裝設計圖紙、繪景、照片、背景幕、卡通動畫、木偶和設計模型等。開幕後訪客每天都可以參加 45 分鐘主題性的互動導覽，了解關於核心館藏、臨時展覽、藝術藏品和博物館本身的建築設計等。館內同時設有 1,000 個座位的大衞．格芬劇院和設有 288 個座位的泰德曼劇院，劇院將全年舉辦電影放映活動、回顧電影展、電影系列展、博物館會員節目和研討會等，讓大家充分享受電影的樂趣。

-----------------

法國巴黎 安藤忠雄操刀藝術新殿堂

愛好藝術及建築的朋友，不要錯過法國富商兼當代藝術收藏家Francois Pinault於巴黎斥資1.7億美元（約HK$13.3億）打造的巴黎證券交易所—皮諾私人藝術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection）。巴黎證券交易所建築本身擁有130年歷史，2016年Francois Pinault以€1,500萬（約HK$1.4億）的費用另加年費向巴黎市政府租用50年，作為展示個人當代藝術珍藏的藝術館，經不斷延期後，現定於5月22日開幕。該藝術館找來了日本建築大師安藤忠雄重新設計並翻新，經改建後博物館由5層樓組成，安藤特別炮製一個直徑30米、高9米的清水模直立圓柱體用作主要展覽空間。而Francois Pinault收藏了超過5,000件當代藝術作品，當中包括Piet Mondrian、Mark Rothko及Jeff Koons等名家大作，教人十分期待。

-----------------

日本長野 重新打造景觀博物館

日本長野市最近亦有長野縣立美術館於4月開幕。前身是1966年落成的長野縣信濃美術館，花了3年半時間拆卸及重建後，變身為地上三層、地下一層的建築，建築面積達11,000平方米。 設有4間展覽室，開幕頭炮展覽有東京藝術大學的「從現在到未來~世界珍寶在新美術館重獲新生」，以先進的科技，將巴米揚、敦煌等石窟寺院、法隆寺金堂的釋迦三尊像等佛教東漸的遺迹連同周邊環境重現大家眼前。此館以Landscape Museum為概念，建築融入了周邊環境，於館外與東山魁夷館相鄰的戶外空間，更展示藝術家中谷芙二子以霧為主題的常設作品《霧之雕刻》。睇完展覽不妨到2樓的餐廳或3樓的Cafe，一邊用餐一邊欣賞善光寺和周邊風景。