1.7萬蚊買飛睇MIRROR？Anson Lo簽名板揮低姜濤

人氣男團MIRROR的一連6場九展騷今晚來到尾場，場外一如既往塞爆「鏡粉」，各成員都增添不少大型應援物，以Anson Lo的「神徒」所設的巨型簽名板最誇張，其Fans Club會長Annie及員會梁小姐受訪時表示簽名板花費接近5位數字，是為尾場騷特別加設，每名Fans可以排隊拎一張手幅及簽名：「知道大家好難買飛，一票難求，所以想將場外搞到成個嘉年華咁，歡迎冇飛嘅Fans嚟呢度簽名，之前截咗一轉人龍，派咗1,000份，因為大家要準備入場，開騷之後會再開。」

講到今晚有「鏡粉」以1萬7千元買黃牛飛入場，Annie笑說：「唔知真定假，好誇張！」

另外，「姜糖」梁太帶同3名女兒到場影打卡位，被親女篤爆帶頭成為「姜糖」的梁太，表示冇飛但專程來影相：「佢哋之前開騷都有睇，但今次真係撲唔到。（有冇諗過買黃牛飛？）唔啦！太貴，同埋費事助長歪風。（期待佢哋開紅館騷？）當然！希望下年可以！」

有份參與製作的梁祖堯，表示MIRROR表演一晚比一晚精彩，給予80分：「自己都有上台表演，知道好需要信心，係唔容易，自從梅窩Camp後更認識佢哋，本身佢哋啲歌我係唔識，依家係首首都識，會買佢哋啲歌嚟聽。」又大讚個唱好好睇，是近年睇過最精彩：「畀啲Fans熱度感染，好感動！騷前每個都冇乜信心，依家個個都係獨當一面嘅巨星，香港係好需要明星！」

對於有「鏡粉」買高價黃牛飛入場，他說：「唔應該買黃牛飛，寧願吉咗個位。（支持以實名制買飛？）實名好低能，唔使咁誇張，自律就得。」