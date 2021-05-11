為港爭光！林家棟新片入圍意大利遠東電影節

影帝林家棟主演、劇集《嘆息橋》演員陳健朗首部執導作品《手捲煙》，再度傳出喜訊，電影獲邀參加第23屆意大利遠東電影節，並入選競賽部分，將代表香港電影角逐多個獎項，為港片爭光。導演陳健朗雖然未能親赴意大利，但亦興奮表示：「很高興《手》入選了烏甸尼影展，繼續在世界各地和不同的觀眾見面，再一次謝謝台前幕後的各位，是大家的付出令電影走得這麼遠！同時，希望《手》這艘承載着香港味道的船，可以在未來到達更加多不同的城市！」

意大利烏甸尼遠東電影節的創辦人兼主席薩畢蓮娜芭勒察蒂（Sabrina Baracetti），特別隔空向香港觀眾發表了對《手》的一段感言：「《手》是一部純正香港黑色電影，所以非常適合我們遠東電影節，它亦很好地代表了我們二十多年來一直熱愛的港產片！我們特別鍾愛攝影師劉子健富有現代感的影像處理，色彩濃烈迥異，別樹一幟。看到影片最後向所有為香港電影不斷付出努力、默默耕耘的人致敬，令正在為香港電影出一分力的我們也不禁感到光榮！這亦解釋了為何選映這部電影：我們想要繼續支持港產片！」