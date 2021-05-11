湯駿業劇團舞台劇門票次次售罄　原來因為「強迫症」

《第15屆香港藝術發展獎頒獎禮》將於5月30日舉行，工作小組邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，今集就請來舞台劇監製兼著名劇團「風車草」創辦人湯駿業，及「鬼才」編劇黃詠詩。他們分屬2個劇團，湯駿業笑言做監製是被「迫」出來，因為他們在千禧年初畢業，當時並不多藝術行政的訓練或機會，很多事情都由他們一手包辦，他謂：「當時只有我、梁祖堯同邵美君3人，阿詩更係獨自打拚，如果我哋唔親力親為，就冇資金或資源聘請專業人士為我哋做嘢。」黃詠詩就大讚湯駿業每逢監製的演出，都會賣光門票，湯駿業即笑謂：「當時只有1個心態，就係唔可以失敗！即係唔可以蝕，自己監製失敗咗，最多只係自己蝕錢，但為人哋工作就有壓力，所以我會用盡所有辧法賣晒啲飛。」

同時兼任一齣戲的監製和演員，湯駿業不覺辛苦，他的心態是假如不組團，只會等待別人找他演出，但自己組團則可以創造機會給自己演戲。對於多齣舞台劇都獲得成功，他笑言秘訣是源自「強迫症」：「早期由於咩都唔識做，對自己有啲吹毛求疵，例如要自己寫文案，策劃市場推廣方向、宣傳、訪問，而且最重要因為係同人合作，佢哋都係好勁嘅人，每人都有獨特嘅一把刀，作為監製除咗自己外，都可以令對方嘅刀發揮得鋒利，就係最好嘅過程。」

近年舞台劇的宣傳比以前多了不少，黃詠詩坦言第1齣劇演出時是自己派傳單，湯駿業就笑言試過自製大型橫額，與梁祖堯走到彌敦道鬧市綁橫額，希望用最慳但達到宣傳效用的方法，故選擇放在人流多的地方，他笑言當時是無所不用其極，只要成本不昂貴，甚麼方法都會嘗試：「當時真係好厚臉皮，到後來有啲預算，我哋就喺報紙登廣告。」