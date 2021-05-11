Q：我三十幾歲，拍拖一年，女友也是三十幾歲。我因太高大，6呎幾吋高，二百幾磅有中央肥胖，一直以來難覓伴侶。女友也屬肥胖，我們相處很投契，打算結婚但應該不會生育。來信是想查詢性功能問題，我們進行性行為時較論盡，肚腩撞肚腩，進入後易滑出，還有勃起時較短，自我評價如下：（1）不夠長，勃起不足5吋，感覺自己虛有巨人身軀，性器官卻有明顯落差；（2）不夠粗，龜頭呈尖形，包皮長又窄，變硬時龜頭突不出來；（3）精液量少；（4）精液是白中帶黃，如自慰或性行為次數較多就會變淡黃；（5）性能力弱，通常進行不到一兩分鐘就喘氣，5分鐘就射精。雖則女朋友表示不太着重性生活，一齊睡已滿足，我也希望性能力變好，請問可怎樣改善？

阿強

A：第 （1）項屬性器官的天生外形，不用介懷，性器官並非與身高成正比，毋用給自己太高要求，帶來身心壓力。綜觀各式性學研究顯示，能令女性得到性高潮和滿足感的，往往不是取決於陰莖體積和外觀，關鍵其實是前戲過程中男性能否配合女性的身體反應和情慾需要，互相挑起慾望，如以手指、口舌、性玩意、性姿勢、深度調情等方法，給伴侶帶來歡愉。

第（2）項，包皮過長過緊，是常見的男科問題，這問題一旦妨礙到性生活，例如龜頭長年被困、勃起時不見天日、性交時疼痛、敏感早洩、藏污納垢引發炎症等，宜考慮接受包皮環切手術，徹底地解決煩惱，建議及早諮詢醫生和進行檢查。

第（3）項，射出多少毫升的精液量，實在無傷大雅，只要不是完全不射精或射空精便可。第（4）項，精液偏黃，只要它並非炎症或前列腺症狀、精液無異味便可。精液質量方面，其濃稠多寡、色澤，因人而異。它既跟男性在某段時間內的性發洩次數多寡有關，而男性在喝水不足也會影響體液狀態。如感到擔心，可考慮進行精液化驗，主要找出精液中的精子含量是否達標，反映生育機能狀態，若日後改變主意打算生育更需檢測。

第（5）項，中央肥胖是打擊性機能的天敵。性愛期間體能差、時間短促等問題，某程度上與男性肥胖障礙性機能有關。宜透過運動和調節飲食，減去腰腹脂肪。不少男性在努力減去肚腩後發現陰莖好像變長，其實陰莖吋數沒變，而是陰莖根部一直被腰腹的厚厚脂肪蓋住。收身後，即足足有一至兩吋的性器官可望重見天日。較標準體形亦有助男性在房事中發揮衝勁活力，與其繼續對性功能不滿，把一籃子的性功能問題統統壓在身上，打擊自信，倒不如積極考慮改變自己，也可鼓勵伴侶同步參與，一起重啟性健康、重拾伴侶性福。

李偉儀