放棄做「旅」神！吳天兒玩夠係時候還債

藝人吳天兒（Tiffany）2018年曾參選香港小姐，可惜20強止步，繼而投考無綫藝員訓練班。15歲時，她隻身赴英國讀書，於華威大學畢業，主修商業管理課程。返港後，一心想挑戰自己、擴闊視野的她，由藝人黎瑞恩提名參選港姐，Tiffany與小恩子一樣人美心善，選港姐時，她曾到泰國山區義教小朋友英文，差不多一年時間，曬得一身古銅色膚色，更學了不少泰文。

外表斯文的她其實是文武雙全，精於排球、田徑及劍擊之外，更懂得彈琴、古箏、小提琴及芭蕾舞。於英國讀書時，每逢長假，她就獨個兒孭住背囊周遊列國，25歲的她已去過52個國家，相當誇張，身為基督徒的她，坦言最想去的地方是約旦。Tiffany受訪時說：「通常長假期我都唔會返香港，歐洲又近又平，火車、巴士又好方便，我就孭住背囊周圍去。（邊有咁多錢？）我喺英國有喺快餐店做Part time，我好鍾意喺外地生活。（屋企人唔擔心？）有時瞞住媽咪，歐洲都唔係好危險，一直都好安穩，冇乜大事發生，係試過一次喺斯里蘭卡，有恐怖分子喺首都進行恐怖襲擊，周圍放置炸彈，我媽咪同身邊朋友見到新聞好擔心，不停搵我，好在當時我未去到首都，最終改行程，嗰次真係好震撼，自己都好驚，心諗仲有好多嘢未做，唔想冇咗條命，事後都好感恩！」

經常一個女仔隻身去旅行，問到還試過有甚麼可怕經歷？她指有一次於倫敦搭火車，自己坐下看書時，有一個穿着乾濕褸、拿着皮包的男人走近，問她旁邊的座位有沒有人坐，她開始覺得不對勁，因當時附近還有很多座位，她說：「我坐去第2個車廂時，又有同一把男人聲問我隔籬有冇人坐，我冇望佢，但認得佢件長褸，覺得好驚，即刻走去一個好多人嘅車卡，見佢遠遠咁望住我，最終下一個站到時，我即係狂奔出去！」 她坦言眾多地方之中，她最愛巴黎，覺得當地感覺好浪漫、很有藝術氣氛。

現在覺得玩夠的她，笑言是時候「還債」努力工作，她之前在劇集《玩命真相》中飾演年輕版陳庭欣，因這次是她最多戲份的一次，但經驗不足結果令她累透，她說：「當日拍咗12個鐘，拍完之後我自己去便利店買咗罐啤酒，一次過飲晒後返屋企瞓咗12個鐘，原來拍劇係要好多Energy，仲需要腦力！」講到若入圍港姐，演藝事業可能行得較容易、順利，她說：「我知，可能知名度、角色都有分別，初頭係有少少失落，但係我入咗訓練班都好開心，一班人上堂，學到好多嘢、好充實。」

而Tiffany的偶像是佘詩曼，一說起阿佘她相當興奮，她說：「真係由細睇到大，《十月初五的月光》、《使徒行者》、《延禧攻略》、《公主駕到》，套套我都鍾意，所以我嘅目標係想同佘詩曼合作。」

Profile：

出生日期：11月4日

身高：166cm

體重：50.5kg

嗜好：看書、旅遊、做運動

曾參與劇集及節目：《愛．回家之開心速遞》、《一笑渡凡間》、《把關者們》、《換命真相》、《黯夜守護者》、《姊妹淘》等。

場地：STADIUM

化妝、髮型：Cosette Lee