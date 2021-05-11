花咲日和　千年一遇蘿莉巨乳

踏入雨季，大家出街時記住要帶把傘，以免淋濕身呀！而喺日本寫真界亦出現「乳」季，有好多奶量十足嘅巨乳美少女努力表現自己以爭取人氣，有「千年一遇之蘿莉巨乳」之稱嘅花咲日和就係其中之一喇！

進化版天后

喺日本寫真界，要搵一位能夠將童顏與巨乳集於一身嘅女優其實唔難，不過，相信好多朋友同小弟一樣，相當懷念童顏巨乳天后篠崎愛，由於佢心繫歌唱事業，所以未有回歸寫真界嘅決定，好彩仲有一位進化版嘅篠崎愛，佢就係花咲日和喇！

今年19歲嘅佢，樣子又萌又可愛，天真無邪氣，散發出陽光活力同強烈嘅治愈光芒，大家係咪覺得佢同篠崎愛有幾分相似呢？篠崎愛憑住對G奶喺寫真界一度叱咤風雲，至於師妹花咲嘅上圍都有對F奶，但係身材比篠崎愛少咗幾分肥膩感覺，條腰同四肢都更纖幼，吸引力又再增加多幾分。

親密照曝光

最近佢推出首本個人寫真集《Metamorphose》，銷量非常理想，證明呢位「寫真界超新星」好有叫座力，同時佢亦被稱為「千年一遇之蘿莉巨乳」，呢個稱號一啲都唔誇張，因為花咲其實唔係一位單純嘅寫真女優，意思係佢唔單止拍寫真搵食，現時亦以美少女組合「What's Circle？」成員身份四圍登台表演。

講到呢一度，心情零舍高興，原因係佢原本係效力另一個叫「chuLa」嘅組合，發展亦相當唔錯，但喺上年畀人發現佢同一位男粉絲過從甚密，二人嘅親密照片仲曝光洩露，因違反公司守則，所以被踢出組合，演藝生涯差啲就毀於一旦！好彩事件好快亦得以平息，之後佢轉投到其他組合繼續表演，真係執番身彩！

喺花咲日和嘅社交網中，可以睇到好多有關佢隨組合四出表現嘅消息，亦因為近期佢主力拍攝寫真，所以亦見到好多性感寫真，大家千祈唔錯過呀！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎

三圍：36F-24-34