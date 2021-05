遇上鹹濕波士點算好？

波士題材嘅四仔雖然唔算多,但係呢種主題卻深得四仔迷熱愛,尤其係辦公室激戰嘅場面,更係滿足晒男人嘅幻想。今次介紹嘅3套作品就係講波士點樣鹹濕女下屬,絕對係官能盛宴。

最強色誘

公司嚟咗個新波士,咁就一定會出事!講緊嘅係呢套由Marc Dorcel製作嘅《Girls At Work: Clea The New Boss 》,由Franck Vicomte執導,搵嚟Clea Gaultier、Tiffany Tatum、Eveline Dellai等脫星演出,佢哋唔單止有女人味,劇情更係鹹味十足。故事講一間公司有新波士上任,有型又有身形,佢下達咗個命令,就係要Tiffany Tatum喺限期前交出一份計劃書,為咗完成任務,於是佢Tiffany Tatum使出最強又最卑鄙嘅手段,就係色誘對方!

三人會議

如果覺得一個索女加一個男波士嘅劇情太普通,咁兩個男波士打孖嚟又點睇呢?由21 Sextury Video推出嘅《Fantasstic DP #55》,正係講呢種火辣三人行嘅故事。由Cherry Kiss、Kerry Cherry, Szabi、Scyley Jam等脫星演出,故事講Cherry Kiss轉職到新公司後,發現公司兩位男波士不但經常眼甘甘𥄫住佢,仲要成日偷偷睇鹹片,對於兩位鹹濕波嘅行為,佢不但唔抗拒,反而令佢產生好多幻想,如喺會議室嚟個三人行,卻估唔到最後竟然一一成真!

另有企圖

男波士成日用鹹濕嘅目光𥄫到實,正常女士都會覺得好唔舒服,不過喺呢套由Spizoo炮製嘅《Seducing The Boss》,當中嘅女下屬卻另有企圖。由著名四仔導演CZ Muse執導,Lexi Dona、Nicole Black、Sibyl等魅力脫星演出,故事講Lexi Dona發現男波士經常以鹹濕嘅眼神𥄫佢,由於佢要貼身服侍對方,兩人經常有身體接觸,最後更係直奔大床啦!原來阿妹係有目的,為咗上位,所以甘願獻身任波士魚肉。

碟評

今次介紹嘅3套作品都係劇情類四仔,呢個唔係巧合,而係四仔廠開拍呢類鹹濕波士嘅題材時,都鍾意以劇情包裝。講到劇情,《Girls at Work: Clea The New Boss 》同《FantASStic DP #55》均屬上佳之作,前者講點樣溝掂新波士,後者更係玩辦公室三人行。不過講到最好睇,就係《Seducing The Boss》,一開始以為女角色因為被男波士吸引而上床,卻估唔到隨住劇情發展,原來每個女角色都係各懷鬼胎,真係估佢哋唔到呀!