MIRROR全軍覆沒爆喊　Jer尾場限定冧粉絲

人氣男團MIRROR尾場九展騷今晚開唱，去到中尾段，Anson Lo及Jer（柳應廷）合體跳唱完《24個比利》及《EGO》後，Anson Lo笑言尾場跳到流鼻水，Jer則表示到尾場終於跟得上對方的舞步，並大讚Anson Lo：「跳唱真係件唔易嘅事，我跳咗一Part仔都身水身汗，佢跳足2首歌都有喘氣，大家畀啲掌聲佢！」然後為「鏡粉」帶來驚喜：「今日有個特別環節！係尾場限定！帶嚟我第1首嘅Solo歌《水刑物語》！」全場「鏡粉」即時尖叫狂歡，極為震撼！

去到飛船環節，12子升上半空獻唱多首慢歌，期間差不多「全軍覆沒」爆喊，以Jer、Jeremy及Tiger喊得最犀利，紙巾不離手，其中Jer喊到要身旁隊友攬攬安慰，而Tiger直程喊到抬不起頭！飛船回程時，Edan眼利望到人海中的親妹，興奮大叫其名「小如豬」，認真Sweet爆！

輪到Alton Solo棟篤笑時，有「鏡粉」於台下大叫「王智德（Alton中文名）世界第一！」他即忍不住哽咽起來，答謝Fans一直以來的支持：「我會用行動證明畀大家睇，人生總有啲路好難行，但只有堅持先可以去到目的地。」

去到Encore環節，12子各自分享感受，分別都有多謝父母，Lokman先笑說一開頭聽到要開6場首個感受是「會死人㗎喎！」更要在短時間內排舞簡直「攞命」：「但排好晒之後覺得打咗支強心針咁，我對我班兄弟好有信心！呢個騷一定係我哋最嚴峻嘅任務！」

少主動發言的Tiger舉手說感謝父母由細到大栽培他，令他有機會踏上舞台；Stanley、Jeremy、AK及Frankie都鼓勵大家努力追夢，只要堅持就會夢想成真，其中Jeremy再次哽咽；Edan說如果12子沒有經歷過《調教你MIRROR》，不會有個強烈的感覺：「依家100%肯定MIRROR仲有好多個3年！」；Alton接話成軍以來條路都不是平坦、易行，要感謝「鏡粉」支持；Ian再話12個人到現時都是保持初心：「雖然呢個世界好複雜，但希望大家保持純真。」；緊接是姜濤發言，身邊隊友叮囑他要「講得有水準啲」，他收到即大聲說：「香港加油！香港樂壇加油！」獲全場拍手歡呼！最後由Lokman做總結，他哽咽說到此刻深明「一加一係大過二」的道理：「嚟緊⋯」全場「鏡粉」大叫「紅館」，不過MIRROR沒有理會，然後帶來最後一首歌《One and All》，姜濤及AK謝幕時不禁爆喊，落台時還約定「鏡粉」：「下次喺更大嘅地方見！」為6場個場畫上完美句號。