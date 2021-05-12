【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初一庚申木平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：開業、移居、交易

忌：安床、結網、鑽孔

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

多勞多得，事業上獲得成就感，對前景具信心。

金牛

未雨綢繆，耐心整理帳目，可避免財運下滑。

雙子

跟工作夥伴格格不入，絞盡腦汁也未能擺平。

巨蟹

很多事都要跟別人互相協調，謹記保持笑容。

獅子

選擇收益穩健的理財產品，可減低投資風險。

處女

精神有點繃緊，不妨接觸大自然，放空自己。

天秤

施比受更有福，反正付出不多，何樂而不為。

天蠍

生活上遇到麻煩事，壞心情拖累了工作進度。

人馬

給自己一點空間調整心態，太緊張於事無補。

山羊

渴望爭取表現，今天適宜洽談新的工作計劃。

水瓶

身心狀態欠佳，作任何決定前要細心衡量得失。

雙魚

有被人利用的可能，不釐清工作職責易吃虧。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 財運佳

（跌）虎 小人多

鼠

才思敏捷，借勢表現自己，可獲身邊人賞識。

牛

幹勁十足，工作效率奇高，成功感隨之大增。

虎

是日沖煞，言行要謹慎，避免小人有機可乘。

兔

身心狀態俱佳，有利求學，易取得可喜成績。

龍

心態積極，責任感強，對銷售工作者最有利。

蛇

財源滾滾來，多格價可買到物超所值的東西。

馬

善用人際關係，遇到棘手任務也能順利完成。

羊

事業運不錯，得到同事支持，工作進度理想。

猴

財運一般，做事宜安分守己，切勿投機取巧。

雞

桃花旺，只要悉心打扮就能吸引異性的眼球。

狗

貴人運強，多為身邊人設想，好事自然來。

豬

心情低落，精神難以集中，有破财的可能性。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

虎：百獸之王 勇猛威嚴

自古以來，虎一直受到不同民族的崇拜，其形象正氣威嚴，令人望而生畏。

對於老虎如何成為百獸之王，中國民間流傳着一個神勇的故事。話說玉帝聽聞老虎威猛無比，於是召老虎來到天庭效力，老虎自此留在天上，但凡間的飛禽走獸也開始作亂，屢生事端。玉帝知道只有老虎能鎮壓百獸，於是派老虎下凡，老虎提出要求：「這次下凡要連戰多場，玉帝能否答應我每打勝一仗，便給我記一功？」玉帝欣然答應。老虎先擊敗當時陸上最強的3種動物：獅子、熊和馬，其他惡獸都不敢作亂。繼而擊敗東海興波作浪的龜怪，令人間終於回復平靜。玉帝不但封老虎為百獸之王，更遵守承諾，在老虎額前刻下3條橫線作戰勝記號，後來又多添一豎，自此老虎額前便出現了一個「王」字，成為威猛標記。

神話傳說反映老虎的勇猛，其至陽至剛的形象，在民間也被認為有正面的作用。民間自古便有大量的虎飾品出現，如虎枕、虎頭帽、虎頭鞋、虎雕等，打仗時有些軍隊更會把虎頭繪製在盾牌上，以阻嚇敵人。此外，古代的人還相信虎能食鬼，於是把虎的形象繪畫於門上，鬼怪便不敢入門，可保平安。