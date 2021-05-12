林允減16磅晒火辣Body雪恥　楊冪再領「峰」騷

「星女郎」林允早年與國際超模接拍內衣廣告，被狠批「虎背熊腰」，事隔差不多2年，她再接拍內衣廣告，上圍豐盈、腰肢纖幼，Fit爆身形獲網友激讚，一雪前恥！另一內地女星楊冪日前亦拍了一輯內衣寫真，「澎湃」雙峰成焦點，被冠以「大冪冪」稱號！

現年25歲的周星馳愛將林允，近年於內地發展順暢，早年更曾打入福布斯中國30歲以下精英榜，並一直是廣告商的寵兒。雖然她主演的電影《美人魚2》，由於周星馳慢工出細貨，至今仍在雕琢中，但絲毫無損其吸金力，早前她接拍內地大型內衣廣告，以多個造型示人，包括甜美、型帥等，其中一襲白色喱士胸圍配西裝外套，又型又性感，令其Fit爆身形盡現。據知，她為了今次拍攝，事前已啟動一連串減肥行動，將早年極速於數個月內踢走16磅肥肉的方法「重啟」，只吃阿膠糕、大棗茶及烚菜等，並且做大量運動。

打破常規玩百變

除此之外，她於拍攝前幾日只吃3塊餅乾充飢，如此嚴陣以待，除了希望以最佳狀態示人外，還有另一個原因，就是她2年前曾接下國際品牌廣告，當時與一眾國際超模包括娜奧美金寶（Naomi Campbell）、Bella Hadid等分別演繹火辣內衣，結果當時仍有Baby Fat的她，身形圓碌碌，慘被狠批「虎背熊腰」，當時令她大感不快。不過一向正能量的她，樂意接受批評，並且積極減肥，踢走Baby Fat。

今次接拍內衣廣告，林允以多個造型現身，她希望自己的形象跟廣告一樣百變：「作為演員會嘗試不同的角色，在自己的空間裏，我都喜歡百變多面，釋放少女心又或者去展現成熟性感，都可以是我的形象，喜歡打破常規，勇敢的做自己，做自己喜歡的事。」

楊冪做生招牌

另外，內地女星楊冪日前亦拍攝了一輯內衣廣告照，穿上多款絲質睡衣的她，有前有後，當中黑色喱士內衣及白襯衫搭豹紋裙，美好身段表露無遺，加上一雙美腿，相當搶鏡！由於多款造型都性感嫵媚，而且「波」濤「胸」湧，有網友更以「大冪冪」稱呼她，可想而知有幾澎湃！