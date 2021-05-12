MIRROR堅決進軍紅館　Lokman承諾：一定開！

人氣男團MIRROR完成一連6場九展騷後舉行慶功宴，他們笑言一完騷就想喪食不健康食物如炸物，皆因其中要赤裸上身晒肌的5子Alton、AK、Frankie、Lokman及Tiger騷前要「齋戒」3星期，Jer更笑嘲Lokman似羊，每餐都只食青瓜、西芹，而Alton就話每次進食都要過熱水。

提起他們在坐飛船環節極為感觸，大部分成員都流下男兒淚，卻唯獨Edan最為硬淨，Lokman即抵死笑說有叫對方睇醫生醫淚腺，然後AK再補一槍：「一完騷大家攬埋11個一齊喊，淨係有個人好冷靜。」Edan笑住辯解：「我唔識喊，咁總要有個人做安慰嘅角色。」而他們就公認姜濤、Jeremy及Jer是喊包，AK接謂坐飛船一幕百感交集：「係有個矛盾位，因為一直聽到上帝（花姐）嘅聲音，喺耳機同我哋講錄緊影要專心唱。」

問到騷前失聲的Edan及Anson Lo可有打開聲針處理？他們表示沒有，只靠食類固醇藥控制，幸好藥力有效，到尾場更是盡地一煲大嗌添氣氛。騷後是否可以放假抖抖？其中AK、Frankie及Lokman舉手慘爆話翌日便要重新投入工作懷抱，不過他們說有工開已好感恩。談及姜濤父母於母親節當日入場支持，他感動謂好多謝他們：「屋企人行動唔係好方便，特別係爸爸，辛苦佢哋過嚟睇騷，自己都好開心！」而凡有女友的成員，另一半都有飛入場，MIRROR笑謂豈能待薄「阿嫂」，其中以Stanley女友Alina睇了3場最多。

尾場有黃牛飛炒至23萬癲價「冇人吼」，卻有張1.7萬黃牛飛成交，12子聞言擘大眼驚訝笑說：「應該要同佢影番張相，好有興趣想認識佢！但其實大家唔應該買黃牛飛，欺騙係個唔要得嘅行為，要打Pat Pat！」趁機問到下一步是否向紅館進發？Lokman以肯定語氣說：「紅館一定開！（入咗紙？）唔知道，未到我哋知，希望可以籌備個更好、更大型、更完美嘅演唱會，就等我出Solo歌嘅時候開啦！」

最後講到是次九展騷吸引影帝古天樂及影后毛舜筠「猛人」等到場，令12子極之開心，問到姜濤之後是否會跟毛舜筠拍電影做母子？他承認會處男下海拍電影，不過詳情要再聽公司講。另外，花姐受訪表示公司的確有計劃於今年內安排姜濤拍電影，但還要開會商討，同時坦言有搵導演彭秀慧傾偈，大讚對方心思細膩，希望姜濤能碰上好導演。至於問到MIRROR下步是否踩入紅館開騷？她自嘲是低層職員不知道，並否認有入紙：「我係一個唔貪心嘅人，我希望下個騷大家係睇到新嘢，有質素嘅我先擺上紅館，我冇話唔做，但要喺適當嘅時候。」