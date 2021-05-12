英國音樂獎　Dua Lipa掃兩獎大贏家倡護士加薪

2021年05月12日 09:39
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    Dua以性感打扮出席《英國音樂獎》。
    樂壇盛事《英國音樂獎》（BRIT Awards）因新冠肺炎疫情延期3個月，剛剛於倫敦舉行，25歲英國女歌手Dua Lipa於預錄片段穿上英國國旗衫勁歌熱舞表演，其後奪得「最佳女歌手」與憑《Future Nostalgia》奪得「年度大碟」，成為大贏家。
    Dua致詞時倡議英國首相約翰遜（Boris Johnson）為英國護士與英國國家衞生事務局員工加薪，指在疫情下不單要為他們鼓掌，更要給錢：「我認為我哋應該一齊畀一個大大掌聲鼓勵，同埋等約翰遜知道我哋全部都支持畀前線醫護一個合理嘅加薪。」今屆觀眾特別安排一眾醫護人員出席，全場都站立鼓掌。
    《英國音樂獎》得獎名單：
    最佳男歌手：J Hus
    最佳女歌手：Dua Lipa
    最佳組合：Little Mix
    最佳突破：Arlo Parks
    年度單曲：Harry Styles《Watermelon Sugar》
    年度大碟：Dua Lipa《Future Nostalgia》
    最佳國際男歌手：The Weeknd
    最佳國際女歌手：Billie Eilish
    最佳國際組合：Haim
    最佳新人：Griff
    全球典範：Taylor Swift