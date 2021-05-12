江嘉敏馮盈盈都要學？魔「髮」師教你剪出零缺陷劉海

女人天生貪靚，對打扮非常講究，髮型更加唔例外，唔同髮型都可以展現唔同形象，好似劉海咁，成個人都會減齡後生咗，不過有唔少人剪完都會出事，好似無綫小花江嘉敏咁，近幾年一直以長髮見人嘅佢繼2018年拍劇集《福爾摩師奶》後再剪齊蔭，點知就被網民話唔只冇青春咗，仲娘咗，就連佢嘅好姊妹林凱恩都笑似煲蓋！所以剪劉海都要有技巧，好似出名多索女嘅日本，就有位劉海魔「髮」師，只要經過佢手，就會有完美劉海，唔通江嘉敏都要搵佢幫手？

日本綜藝節目《超無敵クラス》邀請到呢位專門負責剪劉海嘅髮型師及川天和，佢每個月至少會為400位客人剪劉海，每位客人剪完都會有瘦面效果，包包面立即消失，就連男士都一樣得！及川天和更大方分享剪劉海技巧，經過練習就算自己剪都會有同樣效果！

原來只要大家唔好將面部兩旁嘅劉海剪太短，眉毛尾部及髮線邊位置預留小量頭髮，比起中間位置嘅劉海較長，再以碎剪方法打斜剪，咁就得㗎喇！睇嚟有「大面Bella」之稱、一向以劉海示人嘅林穎彤都可以試吓喎！

其實除咗江嘉敏，佢嘅「死敵」馮盈盈之前個「眉上劉海」出過事，有網民更問佢係咪得罪咗髮型師！睇嚟佢哋可以學吓，再幫對方剪，話唔定呢一剪，可以和好如初呢？

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