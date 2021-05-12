《逆天奇案》陳偉洪離開無綫：唔想自己團火熄咗

無綫劇集《逆天奇案》收視報捷，就連劇中的演員都甚受注目，劇裏主要演員分為A、B TEAM兩組，分別隸屬陳展鵬及黃智賢，而演員陳偉洪就飾演Rocky一角，是黃智賢下屬，劇中他跟趙璧渝「妹頭」有感情線。

2009年「香港先生」少年組冠軍的他，由選港男到現在都相當注重身形，本身有做健身教練，平日都勤於做Gym，練得一身肌肉。《逆》年半前開拍，當時他剛參加完健美比賽，所以於劇中他大都穿着背心示人，身形相當健碩。他坦言有不少動作場口，較為深刻的是一場於中環天台拍攝的戲份，當時康華手執毒液，而他就要半個身跳出天台外，然後武指就要用威吔把他拉回去，他謂：「畫面上要營造到我凌空接回番毒液，拍前都唔覺得驚，但拍時因為失晒重心、平衡，感覺都幾恐佈。」

此外，今次是他首次接觸感情戲，他謂：「因為自己較少接受呢類戲，所以同『妹頭』事前都做咗好多準備工夫，好認真對待，大家都排練好多次，希望出嚟效果好啲。」說到監製劉家豪，他表示多年前拍攝劇集《點解阿Sir係阿Sir》時，自己飾演學生，當時監製已都很照顧他，故很多謝對方再給予發揮機會。

而現時他與無綫的合約快將完結，他表示於訓練班剛出來都想有經理人帶住，但當時公司都沒有跟他簽經理人合約，這10年來都是靠自己努力打拚，都經歷不少挫折。問他是否不會再跟無綫續約時，他坦言：「係呀！都想跳出comfort zone，唔想自己團火熄咗，雖然有工作，但機會的確不多，都想出去睇吓個世界係點，我係想繼續做演員，咁啱兩年前台慶贏咗2獎，我就用啲錢去報咗讀戲劇、唱歌課程，自我增值，自己都真係好鍾意做戲，想演戲同健身教練兩邊兼顧，繼續追夢！（有新經理人未？）仲未，都想簽個經理人，而家都傾偈，希望會遇到一個合適嘅經埋人。」