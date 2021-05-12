宣布與事務所約滿　金正賢公開診療書證患抑鬱症

曾合拍韓劇《愛的迫降》的男星金正賢與女星徐智慧，於上月8日被爆發展姊弟戀，但2人火速否認戀情，有指男方因約滿轉公司的問題找女方商量，才相約在家中見面，但金正賢所屬的O&事務所就指與金正賢的合約還未結束，其後金正賢被翻炒3年前與徐賢合拍劇集《時間》時耍大牌，更被爆當時是受徐睿知控制而拒演感情戲，遭網民鬧爆他不專業，而正停工休養的金正賢今日就透過代表律師發聲明，宣布與O&事務所的合約已於今日結束。

聲明中指金正賢與作為代理人的金正賢胞兄在與事務所對於合約期產生分歧後，為避免紛爭而努力地嘗試與事務所達成協議，但事務所卻欠缺誠意，更不斷流傳與事實有出入的謠言，聲明指金正賢在拍攝《時間》之前已經出現健康問題，發布會當日更出現嘔吐等症狀，但事務所仍要求狀態欠佳的金正賢出席活動，而事務所每年出現赤字，更已步入倒閉階段，無法理解為何還以合約未結束的理由來損害金正賢的名譽。

代表律師指從現在開始若有人再提出與合約期有關的指摘和損害其名譽的謠言，他們將會採取法律行動追究。有韓媒就發現O&事務所早於今年3月31日已經準備結業，員工亦已收到解僱通知書。

金正賢方面其後向韓媒公開他於2019年1月至最近的診療證明和醫生意見書，並指金正賢在開拍《時間》之前已經覺得身體不適，曾向事務所提出辭演劇集，但其後他被迫拍攝劇集，但因為健康問題而中途退出，之後他便獨自到醫院接受治療，而在診療證明和意見書上可見金正賢於2019年1月7日至2021年4月10日間因為出現抑鬱和不安等症狀而求診，至今仍在接受治療，而現時情況明顯有惡化，需要靜養，但O&事務所與韓媒通話時就表示：「我們當時並沒有聽金正賢說過，如果情況很嚴重，他不會演出《時間》。」