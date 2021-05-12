Kitty迷、姆明粉　準備暴動吧！

近日日本人氣美品牌INTEGRATE及Naturie分別與可愛度爆燈的Hello Kitty 和姆明聯乘推出美妝保養產品，秒攻一眾少女心。（互聯網）

美容品牌與卡通人物Crossover推出彩妝熱潮勢不可擋，近日就有INTEGRATE與Hello Kitty及Naturie跟姆明分別合作推出聯名彩妝及護膚系列。撇開產品功能不說，單是哪些萌爆的包裝設計，已經讓粉絲暴動，忍不住跪求快快上市！

萬人迷彩妝

繼去年尾與迪士尼經典動畫《仙履奇緣》攜手推出聯名彩妝系列大受歡迎後，人氣開架美妝品牌INTEGRATE近日再與大人細路都鍾意的Hello Kitty合作，將品牌的招牌作如粉底液、粉餅、果凍粉底及眼影統統上印有吉蒂貓圖案的限量包裝。每一款都兼具高顏值及高實用度，讓鐵粉都萬分期待（預計5月21日發售）。

姆明一族呵護肌膚

堪稱日本國民護膚品牌的Naturie，過往也曾推出限量姆明包裝護膚系列，今個夏天再度合作推出限量聯名護膚系列，討粉絲歡心。系列包括了化妝水、凝膠和滲透乳液3款王牌產品。每一款都加入薏仁萃取精華成分，能發揮顯著的美白補濕及修復粗糙膚質功效。加上藍白色瓶身上繪有姆明一族的可愛圖案，叫人一眼就忍不住想帶回家（預計7月發售）。