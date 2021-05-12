【簡潔生活學】作為母親，收納讓你更享受人生

當母親後，只要時間安排好，便可以好好享受生活。今年母親節便跟女兒一起整花藍，度過了一個愉快的下午。（作者提供）

母親節剛過去，作為母親的你們，是否當一天王后又再打回原形？

至於我，平日都是六點起床，梳洗找衣服，收拾手提包，拿着環保咖啡杯，送三位寶貝上學，忙碌一天便正式開始。

我是三個子女的媽媽，也是在職婦女，每天二十四小時，除了工作、吃飯和睡覺，還要照顧家庭，「時間、空間、經濟」三大要素都必需同時兼顧，因為在家庭和工作上必須要有妥當的安排，才能令日程順利完成，雖然偶爾也會有突發事件，但只要平日準備充足，即使有意外也能及時處理。

而要照顧好一個家，收納便起着重要作用。當提起收納，常常聽到斷捨離三個字，兩者到底有甚麼關係？

其實收納前提便是先斷捨離，看看家居，到底有多少物品一整年或以上沒有運用？以後還會用嗎？總有機會？告訴我何時？假如自問也不能給一個確實日期，那請好好考慮此物件是否需要安排進入被收納系列。

假如一件物件長時間沒有用，在時間角度，已經浪費去為該件物品進行保養；經濟角度，就是浪費金錢購買一件不常用的物品，相反如果物品使用率甚高，而且優質及耐用，便不容損壞，等如不用花時間再買一個，慳錢同時慳時間；空間方面，如果每天使用，安排放在當眼處，其方便度等如善用了空間，也不會留着沒用的東西佔儲物空間。

以上三個元素就是收納帶給我們的好處，做母親更加應該善用收納的技巧和空間，提升生活質素，這樣可以有更多私人時間享受各種活動，而不用因為當母親後便失去個人生活。

基本上收納是一種好習慣，作為一個媽媽，家居整潔收納妥當，對身心都會帶正面影響，同時亦能作為子女的榜樣，培養出整理的精神；即使放在工作上，效率也會大大提升，無往而不利。

———————

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty123168