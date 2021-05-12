網民負評引賺錢奇想！吳若希：課金睇我同老公嗌交

歌手吳若希（Jinny）到黃埔宣傳新歌《只想你記得》，受訪笑謂新歌是「荷里活」級製作，因全程以綠布景拍攝，後期製作再加上童話背景，她說：「呢份係送畀兩個小朋友嘅禮物，亦希望提醒作為父母嘅初心，係希望小朋友健康快樂成長。」

她最近帶小朋友到農莊參觀，但農莊在未得她同意下在社交網上載了其到訪相片，後來她留言要求刪除相片，農莊亦刪除有關發文。不過，此舉卻惹來網友負評，直指她「好大官威」、「以為自己大明星」等，她亦有作出反駁。她回應說：「個女生日所以私人時間帶佢哋去玩，其實好多人都唔知道相片嘅用法，我只係好簡單提醒，唔明點解會發酵到咁大。（唔甘心畀人放上做宣傳？）唔係唔甘心，嗰日係私人時間，所以咁樣唔係好舒服，一個商業社會，我亦有經理人，所以需要去處理，佢哋亦刪咗張相，其實已經OK。（網民話你冇P圖所以發火？）唔係，我成日都冇化妝出街。（網民覺得你好巴閉，好大官威？）唔緊要，我都冇嘢可以講，如要唔鍾意你就唔鍾意你，冇乜所謂，已經處理咗。」

Jinny面對負評忽發賺錢奇想，她笑說：「我發覺網民好鍾意睇我同老公嗌交或者同網民爭論，喺度諗可以將呢啲嘢放上收費平台，要課金先至可以睇到。因為我依家人生只係得兩樣嘢，要有健康同金錢好好去照顧小朋友。（老公有咪得？）我老公有唔代表我有，佢唔會留畀我，假設我老公死咗，遺產都係畀仔女，我死咗亦都係寫畀仔女唔會畀老公，所以健康同錢係最緊要。」