Audi A6 e-tron concept　兩大新焦點

早前Audi發表一款全新純電動Sportback概念車型--A6 e-tron Concept。

此概念車有兩大焦點，一是它搭載全新開發的Premium Platform Electric (PPE) 底盤平台，是市場上首款既可適合高離地間隙的SUV，又可適合行駛高度較低的動感車型，並計劃最快可於在2022年底起搭載的C級距或B級距的車型上，即將推出的Audi A6 e-tron便是其中之一。

另一焦點是配備Digital Matrix LED 及Digital OLED科技修長頭尾燈，附設多個LED投影器，能將導航行車方向指示以及危險警示圖案分別投射在前方路面和車頭及車尾兩側的路面上，進一步提升行車安全。

擁有4.96x1.96x1.44m車身長闊高的A6 e-tron concept ，搭載1前1後的雙電動馬達，電池模塊置於前後軸之間，以100 kWh高性能版為例，擁有350kW最大功率輸出及800Nm峰值扭力，完成0-100km/h加速少於4秒(入門版0-100km/h則少於7秒)。配備800V充電技術，支援270kW快速充電。100 kWh高性能版的續航力逾700km(WLTP)，只需充電10分鐘便可補充逾300km續航力；充電不到25分鐘，便將電量由5%充至80%。