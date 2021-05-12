減肥成功！麥明詩預告水着上陣：狀態好過選港姐

藝人麥明詩（Louisa）與麥子樂今日為網劇《逐流時代》拍攝酒吧戲，Louisa透露戲中講該酒吧由她投資，自言現實中也想開酒吧，她亦自備私伙酒到場與眾分享：「我每日會帶一支，因為啲道具酒係提子汁，好甜，我又要減肥。（怕唔怕飲醉？）唔怕，我都係飲兩啖，想畀大家飲開心吓。」子樂指監製戚其義不時有朋友過來探班，他們更會幫手做臨時演員，台前幕後都不不時「萬歲」請吃東西，拍攝非常愉快及順利。

講到兩人在劇中的激情戲，子樂不欲多談：「都未拍，而且呢個唔係重點。」Louisa指比起跟對方，更期待與劇中另一男主角黃德斌拍激情戲：「因為德斌係前輩，佢金盆洗手點算，佢（麥子樂）冇咁前輩，來日方長。」至於Louisa的泳衣戲亦是焦點所在，她自信地表示現時身材有目共睹：「你哋可以搵番幾個月前話我米芝蓮同脹爆嘅相片做對比，我覺得自己個身體已進入狀態，整個人好精神。（到時着一件頭定比堅尼？）我仲揀緊，都係用私伙，睇拍攝嗰日身體狀態點，可能攞件潛水衣出嚟。不過我覺得依家係入行以來最佳狀態，好過選港姐，因為當年年紀細又大壓力，依家個狀態係舒服啲同接受自己多啲。我依家當拍劇係興趣，會開心同珍惜，冇咗工作壓力，享受過程。（冇以前喺無綫咁chur？）今次拍攝時間長，加上我有時間限制，但劇組有畀足夠時間我休息同瞓覺。」

另外，港姐最近接受招募，問到曾志偉有否斟她幫手，Louisa坦言：「我同TVB有保持聯繫，之前《#後生仔傾吓偈》都有傾過睇吓有咩方式可以參與，但我啲時間好緊湊，拍今次套劇已經用晒我所有假，我係有興趣保持溝通，好想畀啲新意見，但親身參與要睇情況，我有留意港姐招募，每年都好期待，我一直有個新構思，但暫時未被採納，我覺得可能將班佳麗放喺個荒島做《生還者》嘅真人騷，可以表現出佢哋獨立、堅毅同真性情一面，如果真係，我都有興趣去參與。」