王秀琳重提屈人非禮事件　大爆「男主角」有6次非禮紀錄

近年鮮有露面嘅王秀琳（Mango）尋晚為網台節目做嘉賓，但好多網民對佢咬住唔放，留言話佢當年屈某人非禮人事。佢就即爆當年慘遭非禮嘅內情，話自己當時只係20出頭，絕對唔會生安白造！

佢又話：「當日係開鬼門關嘅日子，我喺清水灣亞視間廠拍嘢，平時劉以達同佢老婆好錫我，每次都會車我返屋企。但嗰日冇佢戲份，但嗰位演員，唔想開名，走埋嚟話收工一齊去食飯，就一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸呢位『男主角』。食完飯佢話住將軍澳，順路兜埋我，就成個人好快咁擒上我身上，唔係誇張，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，我喺要求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喊，求佢放我走，真係喊到唔敢返屋企，只搵一位好姊妹講，之後又返公司繼續開工，點知位『男主角』當冇事發生，我嗰刻真係好想殺咗佢！」

之後有一位男演員見佢眼腫腫，上前扮慰問，後來先知對方向記者爆料，令呢件事穿煲，其後經理人公司就幫佢舉行記者會講番件事，Mango又話：「點解唔立即報警？因為我驚，但後來我又覺得點解唔報警，我咪去囉，好似係藍田差館，但當時一位Madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅記錄，我發誓我冇講大話。」