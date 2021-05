藝人朱智賢早前在社交網透露17歲的愛犬SaSa離世,才剛剛經歷完喪犬之痛,怎料禍不單行,相隔17日,朱智賢的另一隻愛犬Charlie都相繼離世,一個月內經歷兩愛犬死亡,朱智賢非常心痛,她留言說:「暫時個腦係一片空白,相隔17天,繼莎莎離開後Charlie又係好突然咁離開咗.......我真係接受唔到,我再一次感到生命無常嗰種無力感,一連兩次嘅打擊,我也被打敗了...作為一個主人,最遺憾嘅係我唔能夠喺佢離開嘅時候陪佢過埋最後一刻...真係好遺憾,人生有太多太多嘅事情,慢慢會令你分心,工作,吃喝玩樂,朋友聚會,不如意事情,冬甩病倒,然後莎莎需要extra care etc, 我係忽略咗Charlie..想不到未有時間去照顧你,你已經離開了,多謝愛我的朋友對我的關心,我需要沉澱一下,I"ll always love you ChaCha,RIP」