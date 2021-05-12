法國喜劇《尋找她香的故事》向名牌調香師取經

以香水為題材的法國喜劇電影《尋找她香的故事》（Perfumes），由《唇語驚魂》（Read My Lips）法國《凱撒電影獎》影后Emmanuelle Devos飾演香水界天后，她天生嗅覺靈敏，專為知名品牌研發香水。不過孤僻高傲又喜怒無常的她，卻突然失去嗅覺，人生陷入危機。這個時候，讓她迎來轉機的是她新僱用的司機（Grégory Montel飾），他平易近人，善於融入各種圈子，但又敢於頂撞難頂女上司。性格南轅北轍的兩人在困境中，展開一段意外的友誼，互補不足，過程惹笑又暖心！

Emmanuelle為演好角色，特地向多次獲獎的傳奇調香師Christine Nagel取經。曾為多個知名品牌調製香水的Christine表示，雖然她的真人比片中角色更會交際，但其他很多性格特徵與反應都與自己相似。她邀請Emmanuelle到自己的香水實驗室，指導她調製自己的香水，讓她學習技藝。

導演Grégory Magne表示：「世界上只有數百位職業調香師，其中大多數在法國受訓及工作。現在行業狀況開始變化，但女性比例始終不足。」