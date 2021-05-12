【守豬記】瑪莉亞卡里性伴少與前夫有愛冇性

美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）形象向來性感，但原來她在性方面好保守。據她所講自己多年來只有5位性伴。而於首段婚姻中與老公更「有愛冇性」！

她曾多次於公開場合中大談自己的性生活，2019年更自爆人生中只有5位性伴侶。現與舞蹈員Bryan Tanaka拍拖的她說：「我一直都冇好多（性伴），我人生中目前為止只有5個，所以與大多數嘅同行女星相比少好多。我會因為咁而自豪。」原來她在性方面相當保守，雖然曾有過唔少男友，但並唔係個個都可以與她上床。她曾在訪問中自爆與男友澳洲富豪帕克（James Packer）亦是有愛冇性。除了男友之外，就連她的第一任老公即唱片公司老闆Tommy Mottola都沒有與她有過肉體關係。而她亦曾自爆與第二任老公Nick Cannon要等到結婚當日才可以行房，她說：「我哋並唔係冇親密，我哋只係冇『完整地』親密。呢個係我嘅問題，我嘅感覺。我只係認為如果我哋定到結婚之後才做就會更加特別。以前係咁，依家都係。」結果她一擊即「中」為老公誕下龍鳳胎。

除了性伴少之外，原來瑪莉亞每次行房時都有怪癖，就是邊聽住自己的歌曲來「進行」。前夫Nick曾在訪問中爆料：「你有冇想像過同瑪莉亞卡里搞嘢時，瑪莉亞卡里嘅歌聲喺你背後？簡直係夢想成真。對唔住，瑪莉亞。我講過我唔再講呢啲。」