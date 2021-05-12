炎夏殺到　係時候換「鏡」！

炎夏高溫殺到，大家已經急不及待換上新裝示人，如果有戴眼鏡的當然要連副眼鏡都換埋先夠開心。雖則話眼鏡/太陽眼鏡除了矯視/遮光功能外，早已成為時裝人配襯造型的必備配飾，但佩戴時的舒適性也絕對不容忽視，特別是日日戴眼鏡的就更加明白這點。來自日本及德國的眼鏡品牌就最能符合要求，因為兩國向來都是以精準的工藝設計聞名，大至汽車、小至眼鏡都一樣能造到上乘品質。

舒適至上

以舒適鏡架設計作主打的日本眼鏡品牌999.9（Four Nines）今年帶來多個全新系列，當中主打的S-950T系列及S-951T系列採用品牌最擅長的全金屬鏡框設計，通過使用輕巧堅固的鈦合金物料勾勒出威靈頓鏡框及波士頓鏡框。最特別的就是鏡框上半部分加入鏤空效果的眉框細節，提高穩定性之餘，亦為鏡架帶來獨特層次感。鏡臂部分就採用招牌逆R鉸鏈（Gyaku-R Hinge）及向內微微彎曲去增加鏡臂與頭側的接觸面，令舒適性及穩固性大大提升。

另M-80系列與M-85系列則同樣為混合材質鏡框，前者採用金屬眉框再加入樹脂鏡圈的獨特組裝方式，由於前框擁有足夠剛性及彈性，因此即使刻意不使用逆R鉸鏈情況下，仍然可以讓鏡架保持極高的功能性及完美平衡。後者則以全樹脂前框配搭無縫銜接的金屬鏡臂，這種設計可以防止鏡臂受力時向外側扭動，全新方形鼻托及鏡臂內側橫向及縱向凹槽設計亦有助降低鏡架從面部滑落的風險，貫徹品牌一直追求的極致佩戴體驗。

德日美學工藝

除了以功能性鏡架作主打的999.9值得捧場外，由德國設計師Wolfgang Proksch主理的同名眼鏡品牌WOLFGANG PROKSCH亦同樣不容忽視，皆因品牌創立至今一直專注小批量生產精品眼鏡，每副均為全球限量款式，最重要是鏡架均是由999.9代工生產，德國設計美學加上日本精湛工藝，想唔受歡迎都難！

今季WOLFGANG PROKSCH所推出的「City's Rille」系列，分別有BK31、BK32、BK33及BK34共4款光學眼鏡設計，前框採用雲石紋醋酸纖維鏡圈設計，分別推出彩藍、酒紅、青綠及透明等配色。4mm厚的鈦金屬鏡圈有坑紋細節點綴，加上標誌式柔韌鉸鏈帶來舒適佩戴感。此外，品牌今季亦同步推出BK71及BK72兩款採用經典Aviator鏡款設計的太陽眼鏡，不過其鏡框設計有別於傳統雙鏡圈結構，改為以一氣呵成的線條勾勒出耳目一新的鏡架，整個系列6個鏡款，每色全球限量僅300副，有買趁手。

鼻樑上的賓士

有別於WOLFGANG PROKSCH標榜的德國設計、日本製造「混血」身份，ic！berlin則是一個血統純正的德國眼鏡品牌，即使挑選聯名對象亦以「同鄉」為首選。以薄鋼眼鏡享負盛名的ic！berlin，今年再次與德國汽車品牌Mercedes-Benz合力推出聯名系列，將現代設計美學與德國精湛工藝完美結合起來，與去年初次合作一樣將會有5款型號登場，分別為：AMG 02、MB Shield 02、MB 04、MB 05及MB 06。當中前兩款的設計靈感就分別源自AMG跑車的水箱欄柵（鬼面罩）及概念車VISION AVTR流線型車身，而另外3款則取材自Mercedes-Benz經典的三芒星標誌及色彩組合，分別演變出水滴形鏡框、飛行員鏡框及卵形鏡框，各具獨特的時尚風格。