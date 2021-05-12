為歌迷轉性感歌衫！莫文蔚事業心強老公詐型

歌手莫文蔚（Karen）2018年為慶祝出道25周年，舉行了世界巡迴演唱會，因疫情關係，一連3場的香港尾站演出終於落實6月11至13日在紅館舉行，對於相隔16年再在紅館開騷，她笑言：「隔咗咁耐已經冇咗個feel，喺紅館做要睇天時地利人和，依家係最好嘅moment，仲要係最後1次，喺自己屋企做終極大型演唱會。」她解釋之所以是最後1次：「呢個tour喺2018年開始，嗰時度騷已經覺得去到呢個位要停，之後做第2樣嘢，去到唔同階段有新靈感做唔同嘢，呢10幾年都係一個接一個tour，模式都係一樣，所以想喺最得心應手嘅位做最好1次就完，下次做另外嘅嘢。（有咩新目標？）暫時未得閒諗，但覺得依家啲VR技術，科技創新行得好快，應該要大膽應用喺音樂舞台上。」

她又笑言不是退休：「我咁鍾意表演，但可能調整節奏，之前一味衝，都結咗婚就10年，一直將工作擺第1位，都唔係幾啱，所以時間分配上要調整。（家庭擺番第1位？）要平衡番啲。（老公有冇詐型？）其實都有㗎，詐詐地，我扮聽唔到、側側膊，佢好就我，佢知我好熱愛工作，大家都有共識，同埋經歷唔同嘢心態有啲變，嚟緊大家節奏會配合得好啲。」

講到今次是最後1次大型演唱會，Karen透露此巡演做了50場，會抽取當中一些精彩片段用數碼化形式給粉絲收藏。她亦預告跟其他站不同，會唱一半廣東歌：「好多係我從來未試過現場唱，自己都好興奮。」又預告有很多新歌衫：「嚟到香港站，基本上好多歌衫都會轉晒，係重新整過，加咗啲新嘢，有1、2個look你哋唔會諗到，一定有驚喜。（會唔會性感？）預咗啦，已經唔係咩驚喜，哈哈。（嘉賓呢？）有好多人想請，但有啲又唔係住喺香港。」她亦謂有海外粉絲投訴現時來不到香港睇騷，故考慮到時會否網上直播。

髮型：Kenki @W Workshop

化妝：Ling Chan @Ling Chan Makeup

造型：@yoyokwans @fameglory