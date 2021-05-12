大久保櫻子　女戰士變身成功

喺日本特攝片中，班超人同戰士平常時只係普通人，當面對壞人嘅時候就會即刻變身，唔單止戰鬥力勁強，外表仲美侖美奐添！近期就有一位美少女成功變身，由女戰士變成當紅寫真女優兼模特兒，佢就係大久保櫻子喇！

上圍激凸

憑住演出經典特攝片集《幪面超人Black》南光太郎嘅52歲男演員倉田哲夫，早前被踢爆惡行，搵Fans笨又對女粉絲手多多，仲話自己其實係唔鍾意幪面超人，因而搞到一身蟻。老實講，倉田佢飾演幪面超人形象深入民心，如果當初佢識得轉型，唔諗住靠呢個角色搵食搵過世，咁就唔使搞到被定形啦，好似大久保櫻子咁及早轉型咪醒目囉！

今年22歲嘅櫻子眼大大面圓圓，清麗又甜美嘅面孔真係好得人鍾意，而佢之所以廣為人熟悉，係因為2017年出道做演員之後，好快就爭取到演出特攝片集嘅機會，喺《宇宙戰隊九連者》飾演綠色戰士蝘蜓綠一角，由於櫻子個樣夠晒出眾，上圍亦相當凸出，令佢人氣勁升！

好想去旅行

阿妹青春美又好身材，好多雜誌都相繼搵佢拍水着寫真，於是就順勢進軍寫真界。因為佢相當有觀眾緣，每次成為雜誌封面後，就會引起觀眾熱烈討論，人氣亦逐步得以提升。早前佢仲獲到日本時裝品牌邀請擔任模特兒，星途認真暢旺。

被問到佢係咪春天出世，所以先叫做櫻子，佢就解釋話自己係7月出世，仲話媽媽生完哥哥之後，就已經決定如果生女的話，就會改櫻子呢個名。另外，櫻子話會努力做好現有嘅工作，但係好想放假去旅行，最想去夏威夷露營，去呼吸一下戶外嘅新鮮空氣喎！不過按現時嚟睇，阿妹可能要等多一段日子，等疫情完全受控先可以去旅行喇！

近期大久保櫻子密密為雜誌拍寫真，而佢就會將相關嘅性感照片上載到社交網畀大家欣賞，想一飽眼福的話就可以多啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：35D-24-33