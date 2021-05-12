三上悠亞童年照公開　自稱醜小鴨

日本AV界有唔少女神級索女，三上悠亞肯定係其中之一，早前佢喺網上分享童年照，之但係網民嘅反應竟然係劣評如潮。另一方面，日本有十八禁漫畫網站發表2020年數據，發現原來香港十八禁漫畫迷，對人妻題材最感興趣。

女大十八變

正所謂平生不識三上悠亞，盡看AV也枉然！三上女神有幾索，氣質有幾咁迷人，唔止AV迷認同，近年經常喺電視及網絡節目上亮相，又參與MV演出嘅佢，人氣更係愈嚟愈勁。自2016年9月開設YouTube頻道，疫情期間更係頻密上片。早前佢喺片中分享童年照，引嚟日本網民熱議。三上悠亞自稱小學時嘅佢係醜小鴨，不但唔靚，上排牙齒更因嚴重蛀牙而變黑。佢又稱中學時期相當反叛，同男仔拍拖兼且係個小流氓，脾氣勁差，令母親擔心又難過。不過網民就話三上喺中學時期曳唔曳就唔知，只覺得佢童年時已經相當可愛，一啲都唔似醜小鴨，亦有網民慨嘆女大十八變，佢依家個樣同中學時期相差相當大。

人妻至係王道

十八禁漫畫好睇嘅地方，除咗劇情可以天馬行空外，仲因為主題夠多，只係喺芸芸主題中，香港嘅十八禁漫畫迷，最愛邊類題材呢？日本十八禁漫畫網站Komiflo早前發表2020年度嘅觀看數據，當中包括日本、台灣、馬來西亞及香港四地十八禁漫畫迷嘅喜好，結果發現日本漫畫迷最愛十八禁題材頭三甲順序為人妻、JK（女高中生）同巨乳；台灣為貧乳、JK及人妻；馬來西亞係JK、後宮及暗黑系；香港則係人妻、JK及偷情。當中有三地嘅喜好都對人妻情有獨鍾，睇嚟人妻至係王道，而香港同日本十八禁漫畫迷嘅口味都幾近似，至於2019年時香港嘅十八漫畫迷最愛乜嘢題材呢？Komiflo就話係癡女，唔知大家又最愛乜嘢題材呢？

脫星談心水兵器

每個男人都想擁有巨型兵器，當見到美國四仔男優近10吋神兵時，更覺得呢種Size至係自

傲嘅尺寸！不過對女士嚟講，咁大尺寸嘅兵器又係咪最愛呢？作為人氣四仔脫星嘅26歲脫星Kenna James，絕對有說話權。早前喺網絡社區平台Reddit回答網民問題嘅佢，被問到跟眾多巨兵男優交鋒過，係咪最愛大兵器呢？佢坦言普通大細嘅兵器已經夠用，根本唔需要「大雪茄」！咁乜嘢叫做普通尺寸呢？佢就冇講清楚，但根據美國印第安納大學喺2020年7月發表嘅報告指，美國男士兵器硬直時嘅平均長度約6吋，相信呢個數字應該係Kenna James所謂嘅普通尺寸。