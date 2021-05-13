【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初二辛酉木定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、出行、移居

忌：捕捉、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

一旦跟同事鬧分歧，應謹記小不忍則亂大謀。

金牛

難得心情愉快，不要輕易被周邊人事所影響。

雙子

心態積極，若有意投資，可向穩健基金入手。

巨蟹

易跟別人爆衝突，不要過分糾結於細節問題。

獅子

理財宜審慎，就算不能大賺，至少可避免損失！

處女

集中力強，不容易受打擾，能快速完成工作。

天秤

人緣不錯，容易跟人打開話匣子，言談甚歡！

天蠍

不應工作表現受肯定而忘了形，應繼續努力。

人馬

雜務纏身，工作進度受拖累，心情變得煩躁。

山羊

做人勿太卸膊，主動承擔分外事，可獲好評。

水瓶

待人接物應保持心平氣和，與人鬥氣太無謂了。

雙魚

不想跟別人打交道，何不留在家中好好休息？

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）兔 意外多

鼠

運勢一落千丈，心情差，處事欠冷靜將更大鑊！

牛

偏財旺，抽獎易有斬獲，但投機、博彩要節制。

虎

信心足，善用自身優勢，可順利完成工作任務。

兔

是日沖煞，意外多，生活勞累，做事缺乏激情。

龍

只要把握投資時機，有機會獲得不錯的收益。

蛇

腦筋轉數快，加上貴人運強，可望一展才華。

馬

趁運氣好時加把勁，可為升職加薪打下基礎。

羊

無風也無浪，做事有條不紊，工作進度理想。

猴

桃花運上升，多與異性進行交流，脫單不是夢！

雞

情緒不穩，想法偏激，待人接物易失去分寸。

狗

心情時好時壞，工作受影響，出錯機率極高。

豬

很多事要處理，但只要沉着應對，問題不大。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

講理性的星座

喜歡一個人，可以只講感覺，亦可以只講溝通。通常從認識新朋友開始，大家傾吓傾吓就愈來愈熟，過程頗為循序漸進，對善於溝通及理性的朋友來說，彼此心智上的交流很重要，很多時都講邏輯及分析，不能只講「覺得」。

最理性的星座包括雙子座、天秤座及水瓶座，三者都屬於風元素星座。試想像一下，風是看不見、捉不到的，當無形的風穿過身體時是輕輕的，亦好像種子靠風力去傳播，你不一定看到這過程曾發生過，但一切都在進行；思想可以是概念，可以是意識形態，透過人一個一個的傳開去，就如種子隨着風散播出去一樣。

理性愛情可以抽離於主觀感覺，冷靜地分析及客觀地思考，不被情緒干擾，所以風象星座的朋友是有能力去分析他或她是否值得去愛，分析這段感情能否開花結果，而且還可以跟伴侶說出自己所想的，沒有半點難言之隱。最厲害是對愛情還有對與錯的判斷，感情有時候是解釋不到那麼多，愛一個人是需要理由的嗎？理性的愛情一般都較輕鬆愉快，因為當遇到困難時，解決問題會成為重點，不想被拖泥帶水。雙子座的人最需要表達及被別人明白，天秤座的人有甜言蜜語也就開心，水瓶座的人各有各想法互不干擾就最理想，那你是哪一種類型呢？